L'Inter ha cominciato a programmare la prossima sessione estiva di Calciomercato dopo la finale di Champions League di sabato contro il Manchester City. Il 13 giungo c'è stato il vertice tra la dirigenza e il tecnico, Simone Inzaghi, e uno dei reparti che sicuramente subirà profonde modifiche è quello d'attacco. L'unico sicuro di restare è Lautaro Martinez, e si cercherà di rinnovare il prestito di Romelu Lukaku, anche se bisognerà vedere qual è la volontà del Chelsea. Edin Dzeko è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare, mentre Joaquin Correa sarà ceduto avendo deluso anche quest'anno.

Il club meneghino sta sondando diverse piste e una di queste porterebbe a Roberto Firmino.

Inter su Firmino

L'Inter è pronta a rivoluzionare il proprio attacco per la prossima estate, cercando quel giusto mix tra giovani ed esperti, proprio come quest'anno. Andranno via molto probabilmente Edin Dzeko e Joaquin Correa, mentre si cercherà di confermare il tandem formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

L'ultimo nome accostato alla società nerazzurra sarebbe quello di Roberto Firmino, che rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero essendo andato in scadenza di contratto con il Liverpool.

Nell'ultima stagione il classe 1991 ha messo a segno undici reti e collezionato quattro assist in venticinque partite di campionato, a fronte di due gol messi a segno in Champions League.

I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un biennale, anche per poter usufruire del Decreto Crescita, a 6 milioni di euro a stagione più bonus. Il brasiliano vorrebbe 8 milioni, ma al momento non ha altre proposte importanti in Europa nonostante i diversi sondaggi, a meno che non decida di andare in Arabia lasciando il calcio che conta.

La strategia del Torino per Casadei

Il Torino avrebbe messo gli occhi su Cesare Casadei per rinforzare il centrocampo questa estate. Il centrocampista era stato accostato ai granata già l'anno scorso, quando l'Inter voleva inserirlo nell'affare Bremer, ma alla fine non se ne fece nulla e il giovane talento fu ceduto al Chelsea per 20 milioni di euro. La strategia del Toro sarebbe quella di sfruttare la grande abbondanza nei Blues, provando a prendere il classe 2003 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro.