Sono diverse le indiscrezioni di Calciomercato in Serie A e Serie B. Nelle ultime ore si è mossa molto la Feralpisalò, squadra neopromossa in Serie B, che sta cercando di rafforzare la propria rosa e che avrebbe chiesto informazioni al Benevento per l'esterno Letizia.

Capitolo Umtiti: Inter e Monza ci pensano

Secondo Sky Sport, il Monza di Galliani sta seriamente pensando di acquistare il difensore Samuel Umtiti che è tornato in Spagna dopo il prestito al Lecce, ma che è pronto ad accettare una nuova sfida. La concorrenza è tanta e anche l'Inter avrebbe pensato al difensore francese che ha giocato egregiamente l'ultima stagione.

A proposito di Lecce, il club salentino sta lavorando in modo silenzioso per riportare nel Salento alcuni calciatori che l'anno scorso hanno fatto molto bene in maglia giallorossa. Parliamo, ad esempio, del centrocampista offensivo francese Oudin, che è tornato in Francia per fine prestito, ma difficilmente resterà a giocare nella serie B transalpina. Il Lecce sta cercando di puntare sulla volontà del giocatore che sarebbe felice di tornare nel Salento. Difficile invece che il Lecce possa far tornare in maglia giallorossa il portiere Wladimiro Falcone. Il giocatore sarebbe felice di giocare alla corte di mister D'Aversa e dopo un bel campionato in Serie A vorrebbe evitare di scendere di categoria, ma la Sampdoria pare abbia puntato su di lui per il ruolo di titolare nel prossimo campionato.

Serie B, tante idee di calciomercato

Sull'attaccante Nasti, si sta creando una specie di asta: già si era parlato dell'interesse di Bari e altri club cadetti, ma nelle ultime ore il Venezia ha chiesto informazioni sulla punta.

Il Bari, che continua a cercare un attaccante, starebbe valutando la punta Gliozzi.

Il Palermo è tra i club più attivi nel calciomercato: dopo aver preso Lucioni, Vasic e Mancuso, inizia a pensare di potenziare il centrocampo: tra i nomi caldi c'è quello di Collocolo dell'Ascoli che però ha tanti ammiratori.

Cosenza, doccia fredda: frenata per La Mantia

Il Cosenza valuta sempre Crespi, giovane attaccante della Lazio che tanto bene ha fatto nella squadra Primavera. La formula sulla quale si lavora è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma ci sarebbe l'ipotesi anche del prestito secco con premio valorizzazione.

La doccia fredda per il club calabrese è arrivata nella trattativa per La Mantia: da giorni la trattativa con il calciatore sarebbe praticamente conclusa, ma ora la Spal avrebbe chiesto una cifra superiore al milione di euro per liberare l'attaccante. Una cifra che ha provocato una brusca frenata nella trattativa che sembrava in dirittura d'arrivo. Se La Mantia dovesse tornare a Cosenza, troverebbe una tifoseria e una città pronte ad accoglierlo a braccia aperte dopo la piacevole esperienza del passato. Intanto il Cosenza pensa a Mazzocchi dell'Atalanta come possibile alternativa.