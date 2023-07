In un'intervista esclusiva a Juventusnews24, Riccardo Gambelli, scrittore, tifoso e piccolo azionista della Juve, ha condiviso le sue riflessioni su vari argomenti, dall'influenza della famiglia Agnelli nella storia del club, all'ingaggio di Giuntoli, alla conferma di Allegri, e alle questioni riguardanti il Calciomercato. Per Gambelli la Juve può vincere lo scudetto visto che non è impegnata in altre competizioni europee. Lo scrittore però preferirebbe tenere Vlahovic che prendere Lukaku.

Riccardo Gambelli ha parlato dei 100 anni di proprietà della Famiglia Agnelli alla Juventus

Gambelli ha sottolineato l'importanza della famiglia Agnelli nell'identità della Juventus. Per lui, la Juventus è intrinsecamente legata alla figura di Gianni Agnelli, che può essere considerato il "padre" del club. La Juventus è una parte di ogni tifoso e, allo stesso modo, la famiglia Agnelli è parte integrante dell'anima juventina. Gambelli si ritiene fortunato ad essere vicino ad Andrea e alla signora Allegra Agnelli, considerandola un simbolo per il club.

Nonostante le vicende giudiziarie riguardanti l'ex presidente della Juventus, Gambelli si esprime positivamente sul suo possibile ritorno, poiché ritiene che Andrea sia un punto di riferimento imprescindibile per la società, così come sottolineato da Elkann.

Lo scrittore Gambelli sulla possibile sostituzione di Vlahovic con Lukaku

Sulla questione Lukaku-Vlahovic, Gambelli ha dichiarato: 'Io non venderei un giocatore di 23 anni per sostituirlo con un 30enne'. Lo scrittore esprime la sua preferenza per il giovane talento Vlahovic, elogiando la sua bravura da realizzatore a soli 23 anni.

Tuttavia, non sottovaluta le qualità di Lukaku, riconoscendolo come un ottimo giocatore con caratteristiche diverse. L'idea di vederli giocare insieme formando una grande coppia sarebbe ideale per il tifoso bianconero, ma è consapevole che Allegri, se interessato a Lukaku, possa aver valutato il suo adattamento al suo schema di gioco.

L'impiego di Chiesa sarebbe un fattore importante da considerare in questa prospettiva.

La Juventus può lottare per vincere il campionato

Riguardo al campionato, Gambelli esprime fiducia nella Juventus, affermando che senza l'aggiunta della Conference League, il club può lottare per vincere lo scudetto. Egli fa riferimento alla prima Juventus di Conte, che riuscì a trionfare nonostante non avesse grandi nomi in squadra ma un forte spirito di gruppo e senza impegni nelle coppe. Osservando le altre squadre, Gambelli non ritiene che si siano particolarmente rinforzate, dando quindi spazio all'ottimismo per il futuro della Juve. Si è detto dispiaciuto del trasferimento a parametro zero di Juan Cuadrado all'Inter. Ha poi suggerito l'acquisto di Franck Kessié, che si aggiungerebbe ha un centrocampo importante formato da giovani e giocatori di esperienza.