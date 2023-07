La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione di settimane impegnative in cui si sta cercando di alleggerire la rosa. In primis si valutano le cessioni dei giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero ma potrebbero partire anche quei giocatori che permetterebbero di monetizzare o che guadagnano molto. È il caso di Szczesny, portiere titolare che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e che ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.

Le ultime notizie di mercato parlano di una possibile partenza di Szczesny considerando l'interesse del Bayern Monaco.

La società tedesca cerca un sostituto di Neuer in attesa del suo recupero, con Sommer che sarebbe ancora un rebus ma ormai vicino al trasferimento all'Inter. Sarebbe pronta un'offerta da 10 milioni di euro alla Juventus per il cartellino del portiere. La valutazione di mercato di Szczesny è di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Szczesny potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco per circa 10 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco vorrebbe Szczesny e sarebbe pronto ad offrire circa 10 milioni di euro alla Juventus per il cartellino del giocatore, in scadenza di contratto a giugno 2025. Una somma evidentemente minore rispetto alla valutazione di mercato ma non è da scartare la possibilità che la Juve la valuti, magari cercando di trattare il prezzo ad una somma maggiore.

Szczesny ha un ingaggio di circa 6 milioni di euro, è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera. Una sua eventuale cessione garantirebbe la possibilità di promuovere com titolare Mattia Perin ed eventualmente acquistare un giovane da far crescere a fianco dell'ex Genoa. Piace Marco Carnesecchi dell'Atalanta, valutato circa 20 milioni di euro.

Si parla anche di un possibile arrivo in prestito di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint Germain, che però ha un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. L'italiano ritornerebbe volentieri in Serie A e apprezzerebbe un approdo alla Juventus considerando che è stato vicino alla società bianconera nel 2021 prima di accettare l'offerta dei francesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il settore avanzato e il nome di Romelu Lukaku rimane uno dei preferiti per rinforzarlo. Il giocatore belga non avrebbe accettato offerte dall'Arabia Saudita perché vorrebbe approdare alla società bianconera. Si parla già di intesa contrattuale a 9 milioni di euro a stagione e di un suo possibile arrivo dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Il suo approdo a Torino non significherebbe la partenza di Dusan Vlahovic. Potrebbe partire uno fra Arkadius Milik o Moise Kean o eventualmente entrambi. Il primo ha una valutazione di mercato di 15 milioni di euro, il secondo di circa 25 milioni di euro.