Secondo le ultime di mercato, il Chelsea avrebbe rifiutato anche la seconda offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus recapitata dall'Inter per Romelu Lukaku. Il club londinese, da indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, vorrebbe guadagnare almeno 45 milioni di euro dalla cessione del belga. Di "Big Rom" e del suo possibile ritorno a Milano hanno inoltre detto la loro opinione Stefano Impallomeni su TMW Radio e Aldo Serena su Twitter.

Inter, il Chelsea avrebbe rifiutato anche la seconda offerta per Lukaku, per il belga potrebbero volerci 45 milioni di euro

L'Inter e Romelu Lukaku vorrebbero continuare la propria avventura insieme ma in tutto questo ci sarebbe da convincere il Chelsea, la squadra che detiene attualmente il cartellino del centravanti belga. L'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta avrebbe già provato a convincere la società londinese con una prima offerta da 30 milioni di euro rinviata al mittente ma nelle scorse ore il dirigente dell'Inter si sarebbe nuovamente fatto sotto con il Chelsea, aggiungendo alla precedente proposta 5 milioni di euro di bonus. Anche questa seconda offerta, stando alle indiscrezioni dall'Inghilterra, sarebbe stata ritenuta troppo bassa dal club di Boehly che avrebbe inoltre fatto sapere di avere altre due squadre pronte ad inserirsi nella trattativa per Lukaku.

L'Inter, che rappresenterebbe sempre la priorità nella testa dell'attaccante belga, potrebbe dunque essere costretta a rialzare la posta in palio per non rischiare di vedersi superare da altre società e la cifra giusta per convincere il Chelsea potrebbe essere 45 milioni di euro.

Impallomeni: "Se L'Inter riuscisse a riportare Lukaku a Milano sarebbe poi condannata a vincere lo scudetto"

Di Lukaku e del suo possibile ritorno all'Inter ha parlato l'ex calciatore Stefano Impallomeni. Quest'ultimo, intervistato da TMW Radio ha detto: "Marotta ha confermato che sanno bene cosa fare, se resta Lukaku l'Inter è condannata a vincere.

È una dolce condanna per Inzaghi ma per scaramanzia non si dice favorito. Lo vedo superiore anche al Napoli, nonostante l'ultimo scudetto". Impallomeni, restando in tema Inter, ha poi parlato di un altro argomento particolarmente caldo in casa nerazzurra, quello dei portieri: "Credo che Marotta e Ausilio troveranno le soluzioni migliori. Sommer potrebbe essere la soluzione migliore per la titolarità".

Serena: "Se Inzaghi vuole Lukaku non capisco perché non l'ha schierato in finale di Champions League"

Infine, anche l'ex calciatore nerazzurro Aldo Serena ha parlato sul proprio profilo Twitter del possibile ritorno di Lukaku all'Inter e della volontà del tecnico Inzaghi di rivolerlo alla Pinetina: "Se quello che afferma il giornalista Conticello è vero ( e non ho particolari dubbi in merito) non riesco a capire il perché Inzaghi abbia schierato titolare in finale di Champions Dzeko ( lasciato andare senza proposte contrattuali) e non Lukaku".