Cristiano Giuntoli ed il procuratore di Sergej Milinkovic-Savic, Mateja Kežman, avrebbero avuto un contatto nelle scorse ore con il neo ds della Juventus che avrebbe ribadito la volontà di acquisire il calciatore serbo.

Del possibile futuro del centrocampista classe '95 ha parlato anche uno dei diretti interessati, il presidente della Lazio Claudio Lotito, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Juventus, Giuntoli e l'agente di Milinkovic-Savic avrebbero parlato ma prima i bianconeri penserebbero alle cessioni

Il neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli e Mateja Kežman, procuratore che cura gli interessi di Sergej Milinkovic-Savic si sarebbero nuovamente parlati nelle scorse ore e dalla chiacchierata sarebbe emersa chiara una cosa, i bianconeri avrebbero tutte le intenzioni di acquisire il centrocampista della Lazio.

Come? Cedendo tutti quegli elementi ritenuti in esubero nell'attuale rosa bianconera.

Giuntoli avrebbe infatti chiesto all'agente sportivo di pazientare quel tempo necessario per piazzare calciatori come Denis Zakaria, centrocampista di rientro dal prestito semestrale al Chelsea che piacerebbe al West Ham. Se la trattativa per lo svizzero andasse in porto, nelle casse della Juventus potrebbero entrare dai 18 ai 25 milioni di euro, una somma ancora non sufficiente per prelevare Milinkovic-Savic dalla Lazio. Ecco allora che Giuntoli potrebbe tentare di cedere anche Arthur, regista brasiliano accostato al Wolverhampton e che potrebbe lasciare la Continassa anche con la formula del prestito oneroso.

Infine Giuntoli starebbe lavorando per piazzare profili come Frabotta e Miretti ma anche come Weston McKennie: il mediano statunitense, dopo metà stagione passata in prestito al poi retrocesso Leeds, piacerebbe ancora in Inghilterra, con il neo direttore sportivo dell'Aston Villa Monchi che lo avrebbe messo in lizza tra i possibili rinforzi estivi.

Lotito: "Milinkovic-Savic? Io lo terrei ma i contratti si firmano in due"

Nel frattempo anche il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Lotito, intervistato ai microfono della Gazzetta dello Sport ha detto: "lo non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto.

Ma un contratto è l'incontro della volontà di tutte le parti. Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi. Contano le scelte tecniche, le decisioni personali, i rapporti. Poi, se uno se ne vuole andare, io non lo tengo". Lotito ha poi concluso il suo intervento, sottolineando come i soldi nel calcio non siano la priorità ed evidenziando come i giocatori dovrebbero considerare anche altri fattori.