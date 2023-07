Secondo le ultime di mercato, se il Real Madrid si facesse avanti con un'offerta da 250 milioni di euro per Kylian Mbappé allora il PSG potrebbe poi lanciare l'assalto definitivo a Dusan Vlahovic della Juventus. A sua volta, il club bianconero avrebbe poi le capacità economiche per bussare alla porta del Chelsea per Romelu Lukaku, attaccante belga valutato dagli inglesi 40 milioni di euro.

Mbappé e quell'effetto domino che porterebbe a Parigi l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic

Il Calciomercato di questa estate potrebbe presto essere scosso da un effetto domino che porta il nome di Kylian Mbappé e tra le squadre che rischierebbero di essere coinvolte da questa reazioni e catena ci sarebbe anche la Juventus.

Tutto partirebbe dalla cessione di Mbappé, che ha già reso note le sue volontà di voler chiudere la propria avventura con il PSG nel 2024, data in cui scadrà il suo contratto. Il Real Madrid, come scritto nelle scorse ore dal Corriere dello Sport, non vorrebbe attendere un anno per rischiare poi di entrare in competizione con altri club per il profilo di Mbappé e dunque starebbe pensando di presentare un'offerta già dalle prossime settimane al PSG, che secondo le indiscrezioni si aggirerebbe intorno ai 250 milioni di euro. Qualora il presidente Al Khelaifi accettasse l'ingente somma di denaro che gli spagnoli vorrebbero versare nelle casse del club parigino, allora poi lo stesso PSG potrebbe lanciare l'assalto definitivo a Dusan Vlahovic.

Il centravanti della Juventus, attualmente ai box per un problema fisico, verrebbe comunque valutato dai bianconeri una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro. Quei soldi, se incassati dal club bianconero, permetterebbero poi al neo ds Cristiano Giuntoli di acquisire senza grandi problematiche Romelu Lukaku.

Juventus, il Chelsea avrebbe rifiutato l'opzione per il prestito di Lukaku e chiederebbe 40 milioni di euro per il belga

Come già anticipato, se l'effetto domino che provocherebbe la cessione di Mbappé andasse a buon fine, la Juventus avrebbe poi quel tesoretto necessario per acquisire Romelu Lukaku. Il Chelsea, per vendere a titolo definitivo il centravanti belga chiederebbe 40 milioni di euro e non accetterebbe altre soluzioni.

E' di qualche ora fa, la notizia che vorrebbe il no secco del club inglese ad una proposta avanzata dal ds della Juventus Cristiano Giuntoli che avrebbe voluto portare Lukaku in bianconero sfruttando la formula del prestito oneroso. In ogni caso, i dirigenti della "Vecchia Signora" terrebbero d'occhio anche altri profili per l'attacco in caso Lukaku sfumasse e tra questi ci sarebbe sempre l'opzione Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham valutato dagli "Hammers" circa 35 milioni di euro.