La Juventus è attesa da giorni impegnativi per quanto riguarda il Calciomercato. C'è molto lavoro per la società bianconera, soprattutto per il nuovo Football Director Cristiano Giuntoli che dovrà lavorare alle trattative di giocatori fra acquisti e cessioni. È atteso anche un incontro con Allegri in questi giorni e secondo il giornalista sportivo Fabio Santini, che ha parlato a Tv Play di calciomercato.it, sarà decisivo per l'eventuale permanenza del tecnico sulla panchina della Juventus.

Il giornalista sportivo Santini ha parlato del futuro professionale di Allegri

'Si potranno escludere ribaltoni sulla panchina della Juventus solo dopo l'incontro fra Giuntoli e Allegri'. Queste le dichiarazioni di Fabio Santini in un'intervista a Tv Play. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Alternativa pronta? Spalletti, uomo di Giuntoli che farà di tutto per portarlo alla Juventus e se non ci riuscirà in questa sessione, ci proverà nel 2024'.

Come sottolineato dal giornalista sportivo c'è già un segnale di una possibile rivoluzione con la nomina di Manna come responsabile della prima squadra, posizionandolo sopra Allegri e Giuntoli. Questi movimenti sembrano essere volti a escludere Allegri dal progetto.

Il problema riguarda i soldi per l'addio.

Fabio Santini ha parlato del possibile trasferimento di Chiesa al Napoli

Santini ha parlato anche di Vlahovic e Chiesa. Secondo lui, ci sono maggiori possibilità che Chiesa venga ceduto. Se De Laurentiis dovesse cedere Osimhen al PSG per 150 milioni di euro, il Napoli potrebbe presentare un'offerta di 50 milioni di euro per Chiesa.

Santini afferma che Chiesa non vuole rimanere alla Juventus, soprattutto se Allegri rimane come allenatore. La trattativa di mercato è fattibile considerando la situazione attuale. Sul possibile approdo di Milinkovic-Savic alla Juventus il giornalista sportivo ha dichiarato che il presidente della Lazio Lotito continua a volere circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore ma bisogna aggiungere che il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società laziale ed il prezzo potrebbe diminuire.

Molto dipenderà anche dal futuro professionale di Pogba, Santini ha dichiarato che adesso la società bianconera ha una dirigenza in grado di lavorare al meglio fra acquisti e cessioni.

A proposito del centrocampista francese ha avuto molto clamore mediatico il viaggio di Pogba in Arabia Saudita anche se le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una permanenza del centrocampista francese, che potrebbe considerare un trasferimento in società arabe in futuro.