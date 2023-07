In queste ore, Cristiano Giuntoli avrebbe deciso di dare un’accelerata al mercato della Juventus e in particolare di rompere gli indugi con il Valencia per Facundo Gonzalez, che sarebbe stato bloccato dai bianconeri.

Le due società starebbero definendo gli ultimi dettagli legati ai bonus e alla percentuale sulla futura rivendita. Il difensore uruguaiano potrebbe arrivare a Torino lunedì 31 luglio o martedì 1 agosto. La Juventus vorrebbe tenere in rosa Facundo Gonzalez e per fargli spazio Giuntoli starebbe pensando di far uscire Koni De Winter. Il difensore classe 2002 sarebbe nel mirino di Genoa e Frosinone, potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto.

La sua uscita permetterebbe a Gonzalez di restare alla corte di Allegri, altrimenti i bianconeri potrebbero girare l'uruguaiano in prestito secco.

La Juventus pensa al futuro

Cristiano Giuntoli punta a ingaggiare dei giocatori di prospettiva ma dal grande rendimento, rinforzando la rosa tenendo, però, in ordine i conti.

In queste ore il direttore sportivo della Juventus avrebbe messo le mani sul talento Facundo Gonzalez. Il difensore uruguaiano dovrebbe essere a Torino già la prossima settimana. Gonzalez si è messo in luce nei recenti mondiali Under 20 e con lui in campo l’Uruguay ha blindato la difesa, vincendo il titolo iridato in finale contro l'Italia.

La Juventus, adesso, sarebbe pronta a chiudere la trattativa con il Valencia per il giocatore e si starebbero definendo solo gli ultimi spetti contrattuali.

De Winter potrebbe salutare la Juve

A fine giugno, il classe 2002 Koni De Winter è tornato alla Juventus dopo il prestito all’Empoli e adesso è negli Stati Uniti d'America con i bianconeri.

De Winter, però, potrebbe presto lasciare la Juventus visto che su di lui ci sarebbero gli occhi di Genoa e Frosinone. I bianconeri vorrebbero cedere De Winter in prestito con obbligo di riscatto: a quanto pare chi tra Genoa e Frosinone accetterà questa formula si assicurerà il giocatore.

Al momento nella corsa al difensore classe 2002 sarebbe in vantaggio il club genovese che sarebbe maggiormente propenso ad inserire l’obbligo di riscatto. L’uscita di De Winter dovrebbe essere propedeutica per fare spazio in rosa a Facundo Gonzalez. Pare che l’affare De Winter di possa concretizzare la prossima settimana, quando il giocatore tornerà dalla tournée americana.

Infatti, i bianconeri lasceranno gli Usa dopo la partita contro il Real Madrid che si giocherà il 2 agosto e al termine del match la squadra di Allegri tornerà subito in Italia.