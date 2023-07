La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Una delle esigenze principali della società bianconera è quella di alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Per alcuni che potrebbero lasciare Torino altri potrebbero essere confermati sorprendentemente dalla società bianconera.

È il caso di Hans Nicolussi Caviglia, reduce da una stagione in prestito nella prima parte al Sud Tirol e nella seconda alla Salernitana. Il giovane starebbe sorprendendo favorevolmente Massimiliano Allegri che potrebbe decidere di confermarlo in rosa per completare il numero di centrocampisti necessari ad affrontare una nuova stagione.

Il classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile bianconero ma la sua giovane carriera professionale è stata condizionata da infortuni importanti alle ginocchia che non gli hanno permesso di crescere in maniera più veloce. Sulle sue qualità però non ci sono dubbi e sembra che anche Allegri abbia questa consapevolezza, a tal punto che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe rimanere a Torino e non essere ceduto in prestito o a titolo definitivo.

Il giocatore Nicolussi Caviglia potrebbe rimanere nella rosa della Juventus nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di confermare Nicolussi Caviglia per la stagione 2023-2024 nella rosa della prima squadra.

Si era parlato di una sua possibile cessione a titolo definitivo, magari in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, con la Salernitana che avrebbe valutato la possibilità di investire sul giocatore dopo averlo avuto in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Alla fine però Allegri potrebbe decidere di confermarlo come sesto centrocampista, in aggiunta ai vari Locatelli, Pogba, Rabiot, Fagioli e Rovella.

Questo potrebbe escludere l'arrivo di Kessié anche se le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile approdo del centrocampista dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto. È stato ceduto all'Empoli in prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni di euro e contro riscatto a 7 milioni di euro a favore della Juventus il centrocampista Filippo Ranocchia.

Per quanto riguarda invece Fabio Miretti potrebbe definirsi un trasferimento in prestito alla Salernitana.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato nell'eventualità dovesse partire Dusan Vlahovic. La punta piace al Paris Saint Germain, che sarebbe pronto ad investire 90 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Se dovesse partire potrebbe arrivare Romelu Lukaku dal Chelsea. Piace anche Jonathan David del Lille e della nazionale del Canada, valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.