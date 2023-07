Le ultime parole di Massimiliano Allegri che alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato come la Juventus avrà l'obiettivo di tornare in Champions League ha scatenato una serie di tifosi bianconeri, che sul web hanno contestato le scarse ambizioni del tecnico livornese.

Del toscano inoltre ha detto la propria opinione anche l'ex juventino Domenico Marocchino, intervistato a TMW Radio.

Juve, Allegri punta alla qualificazione alla Champions, i tifosi non ci stanno: "Se l'obiettivo non è vincere perché c'è lui?"

La stagione della Juventus è appena iniziata ma nonostante questo una fetta cospicua dell'universo bianconero starebbe continuando a contestare la permanenza di Massimiliano Allegri.

Quest'ultimo, recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fissato l'obiettivo dell'annata bianconera identificandolo con la qualificazione per la Champions League. Tale dichiarazione ha destato nuova preoccupazione nei contestatori di Allegri, che si sono riversati sul web per evidenziare le scarse ambizioni del toscano. Sui social si leggono messaggi come: "Io non ho mica capito perché Allegri venga pagato così tanto se l’obiettivo non è vincere il campionato e se lo possa fare solo avendo campioni che con le loro giocate gli risolvono le partite. Perché non ha un normale stipendio calcistico da buon allenatore da 4/5 milioni?". Oppure: "A leggere le dichiarazioni di Allegri appare chiaro che quest' anno vincere non è tra le priorità della Juventus.

Ormai neanche più nelle dichiarazioni di facciata" e ancora: "La tournée fuori dall'Italia la Juventus la fa dal 1960. E i grandi club Real Madrid, Barcellona non mi pare facciano la tournée in montagna. Il campionato non è ancora iniziato, che Allegri inizia con gli alibi. Mah". Tra i tifosi della Juventus, si leggono anche commenti sulle dichiarazioni fatte da Allegri per quanto concerne i problemi fisici di Paul Pogba e di Dusan Vlahovic: "Pogba?

Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra. Vlahovic? Stiamo cercando di gestirlo nel migliore di modi, non scordiamoci che la passata stagione si era fermato per la pubalgia. Sai che fila di acquirenti ora?".

Juventus, Marocchino: "Ritengo che Allegri sia un allenatore che incida"

Della Juventus e di quello che potrebbe fare Massimiliano Allegri con questa squadra ha parlato anche l'ex bianconero Domenico Marocchino, che ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Bisogna capire qual è il valore reale di Allegri. Io sono un allegriano, ritengo che un allenatore incide se ha una formazione con certe caratteristiche negli ultimi anni ne ha avute un po' strambe. Non darei tutte le colpe a lui. Devi avere qualcosa per fare una buona insalata mista".