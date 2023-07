In questi giorni, si parlerebbe molto di un possibile passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus. Il club bianconero sarebbe sulle tracce di Big Rom soprattutto in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Inoltre, Romelu Lukaku sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri che ritrerebbe il belga il giocatore ideale per sostituire, eventualmente, DV9. Al momento, però, le priorità della società sarebbero altre e in particolare Cristiano Giuntoli sarebbe concentrato solo sulle uscite. Infatti, la Juventus vorrebbe piazzare gli esuberi e in particolar modo i calciatori in uscita sarebbero Denis Zakaria, Arthur, Leonardo Bonucci e Luca Pellegrini.

Tra i giocatori che potrebbero partire ci sarebbe anche Weston McKennie. L’americano, però, non è fuori rosa e seguirà la squadra durante la tournée. Di fronte ad una buona offerta, però, McKennie può partire.

Solo sondaggi per Vlahovic

La Juventus non vorrebbe cedere Dusan Vlahovic ma di fronte ad offerte importanti la società potrebbe pensare di sacrificare il serbo. Al momento queste proposte non sarebbero arrivate. La Juventus, però, avrebbe già valutato il profilo giusto per sostituire DV9 in caso di addio. Il nome che piacerebbe maggiormente a Massimiliano Allegri sarebbe quello di Romelu Lukaku. Il belga è fuori dal progetto del Chelsea che vorrebbe cederlo per circa 40 milioni. Inoltre, Lukaku avrebbe un ingaggio molto elevato perciò senza l’uscita di Vlahovic la Juventus non potrebbe chiudere per Big Rom.

Per i blues il belga sarebbe un esubero e non sarebbe da escludere che a fine mercato gli inglesi possano aprire alla possibilità di un prestito. Dunque, la situazione di Lukaku andrebbe monitorata con attenzione.

Niente tournée per Lukaku

La Juventus, nelle prossime ore, lascerà l’Italia per andare in tournée. Sul volo che porterà i bianconeri a San Francisco ci sarà anche Dusan Vlahovic.

DV9 sarebbe uno dei punti di riferimento dell’attacco bianconero è salvo proposte indecenti potrebbe restare a Torino. Il suo destino, però, si intreccerà con quello di Lukaku che potrebbe essere il suo sostituto in caso di addio. La situazione del belga, però, sarebbe diversa visto che per il Chelsea sarebbe un esubero. Il neo tecnico dei blues Pochettino ha deciso di non convocare Lukaku per la tournée estiva.

Dunque, le situazioni di Big Rom e Vlahovic sarebbero ben diverse. Adesso resterà solo da capire se davvero la Juventus riceverà un’offerta per DV9 e se una volta uscito il bomber serbo virerà su Lukaku. In ogni caso, almeno per il momento, Dusan Vlahovic resterà a disposizione di Massimiliano Allegri e giocherà le amichevoli che la squadra disputerà in America.