In questi giorni la Juventus si trova negli Stati Uniti per una tourneè di amichevoli estive e al seguito della squadra c'è anche Cristiano Giuntoli, che prosegue il lavoro sul mercato. In particolare il ds bianconero sarebbe sulle tracce di Franck Kessie. Anche l’ivoriano si trova proprio in America con il Barcellona e questo consente a Giuntoli di seguirlo con maggiore facilità.

Nelle prossime ore il direttore sportivo della Juventus è atteso in tribuna per assistere alla gara amichevole tra l’Arsenal e il Barcellona (in programma alle ore 4:30 italiane del 27 luglio al SoFi Stadium ad Inglewood in California), poi dovrebbe avere l’occasione per poter parlare direttamente con Kessie.

Il nodo da sciogliere per i bianconeri sarebbe quello legato proprio alla volontà del giocatore ivoriano di lasciare il Barcellona dopo un solo anno. A quanto pare Giuntoli vorrebbe provare a parlargli per strappargli il via libera per il trasferimento a Torino prima di fare rientro in Europa.

Ipotesi prestito alla Juventus per Kessie

Franck Kessie sarebbe l’obiettivo di mercato principale della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il giocatore ivoriano avrebbe il gradimento sia di Cristiano Giuntoli che di Massimiliano Allegri. Entrambi lo riterrebbero infatti l'elemento giusto per rinforzare la mediana bianconera, anche perché è in grado di giocare sia con il modulo 3-5-2 che con il 4-3-3.

La Juventus avrebbe già parlato con il Barcellona della possibilità di arrivare all’ex Milan e le parti starebbero lavorando sull’ipotesi di un prestito sulla base di 12/15 milioni: occorre però capire quale sia la volontà finale del giocatore.

La Juventus si prepara alla gara amichevole col Milan

Nel frattempo la Juventus prosegue la preparazione in vista del match amichevole contro il Milan del 28 luglio.

Per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a un 3-5-2: in particolare a centrocampo con Manuel Locatelli dovrebbero esserci Weston McKennie e Hans Nicolussi Caviglia. In prospettiva, nelle intenzioni della Juventus, il posto dell’americano sarebbe quello da assegnare in prospettiva proprio a Kessie.

L’ivoriano, nell’idea di Cristiano Giuntoli, dovrebbe formare la linea mediana bianconera insieme a Locatelli e Adrien Rabiot. Prima, però, il ds della Juventus dovrà cercare di convincere Kessie della bontà del progetto della Vecchia Signora.