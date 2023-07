Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli può dare il via al rush finale di mercato e per questo motivo ha lasciato gli Stati Uniti per tornare in Italia. Dopo un ultimo colloquio con Allegri, Giuntoli ha salutato la squadra per fare ritorno a Torino. Adesso la missione del direttore sportivo juventino è quella di provare a convincere Franck Kessie ad accettare la Juventus. Dopodiché servirà un nuovo innesto sulle fasce e il nome che piace ai bianconeri sarebbe quello di Carlos Augusto.

Kessie è poco convinto di tornare in Italia

La Juventus, in questo ultimo mese di mercato, dovrà dare un’accelerata sia in entrata che in uscita.

I bianconeri dovranno trovare una sistemazione per Zakaria, Pellegrini e probabilmente Bonucci. Lo svizzero e il terzino classe '99 avrebbero diverse richieste, anche se nessuna squadra al momento sembra intenzionata a chiudere.

Per Bonucci la questione sarebbe più complicata. L’ormai ex Capitano della Juventus non vorrebbe lasciare Torino e per il momento avrebbe rispedito al mittente alcune offerte.

Per la società però le uscite saranno fondamentali per realizzare nuove entrate. Uno degli obiettivi della Juventus, per esempio, sembra essere Kessie, ma senza la partenza di Zakaria è difficile poter chiudere per l’ivoriano. Inoltre, l’ex Milan sarebbe poco convinto di lasciare il Barcellona per tornare in Italia.

A quanto pare Kessie, se proprio dovesse lasciare la Spagna, preferirebbe andare in Premier League. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Tottenham. Dunque, la concorrenza per la Juventus non manca ma Giuntoli potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Barcellona, sperando di arrivare all'ivoriano in prestito con diritto di riscatto tra i 12 e i 15 milioni.

Sfida all’Inter

Per quanto riguarda le corsie laterali, invece, la Juventus vorrebbe inserire un elemento ma prima bisognerà cedere. Sulla sinistra, i bianconeri hanno già in rosa Cambiaso, Iling-Junior, Kostic e Pellegrini.

Per rinforzare la corsia mancina, la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Carlo Augusto del Monza. Su di lui, però, ci sarebbe anche l’Inter. Ma i nerazzurri per arrivare a Carlos Augusto dovranno prima cedere Gosens.