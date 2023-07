La Juventus, nei giorni scorsi, avrebbe offerto al Chelsea circa 37,5 milioni più 2,5 di bonus per Romelu Lukaku. Il belga sarebbe un obiettivo di Cristiano Giuntoli soprattutto se dovesse partire Dusan Vlahovic. Il serbo potrebbe piacere a molti club e non sarebbe da escludere la sua partenza. Per questo motivo, la Juventus si sarebbe cautelata bussando alla porta del Chelsea per Lukaku. Sul belga ci sarebbe anche l’Inter che vorrebbe riprendere l’attaccante. Nelle ultime ore, però, i nerazzurri avrebbero scoperto che la Juventus avrebbe fatto un’offerta pressoché simile al Chelsea per Big Rom.

A quel punto l’Inter avrebbe provato a contattare Lukaku e il suo entourage ma non avrebbe ricevuto nessuna risposta. I nerazzurri sarebbero infastiditi dall’atteggiamento dell’attaccante, l’Inter non si sarebbe aspettata un comportamento del genere convinta di avere un patto di ferro con Lukaku. Adesso, resterà da capire se la Juventus riuscirà a concretizzare l’affare per il belga. I bianconeri avrebbero vincolato la loro offerta al Chelsea fino al 4 agosto. Se entro quella data la Juventus non cederà Vlahovic abbandonerà la pista Lukaku.

Intrigo Lukaku

Nelle ultime ore, l’Inter avrebbe offerto al Chelsea 35 milioni più 5 di bonus per Romelu Lukaku. Il Chelsea avrebbe di fatto accettato questa proposta poiché vorrebbe cedere il belga.

Ma l’Inter in sede di trattativa con i blues avrebbe scoperto che la Juventus avrebbe fatto la stessa offerta per Big Rom. I bianconeri, però, avrebbero formulato la loro proposta in modo diverso visto che la parte fissa, rispetto a quella dell’Inter, sarebbe più alta. Ora la decisone finale spetterebbe al giocatore che avrebbe concretamente aperto alla possibilità di trasferirsi a Torino, tant’è che non avrebbe più risposto nè ai dirigenti nerazzurri nè agli ex compagni di squadra.

Adesso, però, si dovrebbe aspettare la cessione di Vlahovic, senza l’uscita del bomber serbo la Juventus non potrebbe chiudere per Lukaku. La deadline fissata da Cristiano Giuntoli sarebbe entro e non oltre il 4 agosto.

Paris Saint - Germain su Vlahovic

La Juventus, in caso di offerta superiore ai 70 milioni, potrebbe cedere Dusan Vlahovic.

I bianconeri sarebbero entrati nell’ordine di idee di cedere il serbo e per questo motivo, Giuntoli si sarebbe mosso concretamente per Lukaku. Su Dusan Vlahovic ci sarebbe il Paris Saint Germain e non resterà che attendere di capire se i francesi si faranno avanti con decisione per DV9 oppure no. In ogni caso le prossime settimana potrebbero essere decisive visto che la Juventus non vorrebbe perdere il suo attaccante dopo il 4 agosto.