Nelle scorse ore il procuratore sportivo Gianluca Virzì ha parlato alla redazione della Juventus e dell'eventuale arrivo in bianconero del centrocampista ivoriano del Barcellona Franck Kessié.

Dello stesso argomento ha detto la propria opinione anche l'ex calciatore della Juve Alessio Tacchinardi.

Juve, Virzi: 'Boccio l'operazione in prestito per Kessié, piuttosto sfrutterei al massimo Rovella e Fagioli'

Il procuratore sportivo Gianluca Virzì è stato intervistato nelle scorse ore dalla redazione di Juvenews.eu e tra gli argomenti trattati c'è stata l'eventuale trattativa che la Juventus starebbe portando avanti con il Barcellona per Franck Kessié.

"Boccio completamente questa idea. A cosa serve? Prendi Kessie in prestito per un anno? E per cosa? Per il campionato?", cosi Virzì ha esordito parlando dell'argomento Kessié. Il procuratore, ha poi rintuzzato sul tema centrocampista, aggiungendo: "Io, piuttosto, sfrutterei questo anno di transizione senza impegni europei per capitalizzare al massimo Rovella e Fagioli".

Il procuratore ha poi parlato di quanto accaduto in casa Juventus con Leonardo Bonucci, con il giornalista che ha precisato sull'argomento: "Mi è sembrata una mossa eccessiva, con mandante Allegri. Non è un’idea partorita da Giuntoli".

Virzì, commentando la vicenda che vedrebbe la Juventus su Lukau solo per disturbare l'operato dell'Inter, ha poi rivelato come Giuntoli avrebbe sondato il terreno per il belga per un vero interessamento e non per mettere i bastoni fra le ruote alla formazione nerazzurra.

Infine il procuratore ha sottolineato come alla Juventus potrebbe servire un altro difensore centrale, soprattutto se la formazione bianconera dovesse effettivamente cedere un pezzo della retroguardia come Bonucci.

Juventus, Tacchinardi: 'Se i bianconeri vanno su Kessié vuol dire che Pogba non da quelle garanzie necessarie'

Del possibile arrivo di Franck Kessié alla Juventus ha voluto parlare anche l'ex calciatore Alessio Tacchinardi che nelle scorse ore ai microfoni di Radio BiancoNera, ha detto: "Kessiè è un acquisto importante, dà carisma perché è un giocatore di grande personalità.

Spero di sbagliarmi, ma se vanno a prendere Kessiè vuol dire che magari Pogba non dà garanzie al 100%. Pogba al 100% a me piace più di Kessiè, ma se sono così lanciati su Kessiè significa che Paul non dà rassicurazioni".

Tacchinardi, restando in tema Juventus, ha poi parlato di Bonucci e della sua esclusione dalla prima squadra bianconera, sottolineando come il ds Giuntoli avrebbe espresso in maniera onesta e chiara le sue idee al difensore.