La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha abbondanza soprattutto a centrocampo. Si parla soprattutto delle partenze di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, che piacciono nel campionato inglese. Negli ultimi giorni però si parla anche di altre cessioni, come quelle di Filippo Ranocchia, Hans Nicolussi Caviglia e soprattutto di Fabio Miretti.

Tutti giocatori seguiti dalla Salernitana, a tal riguardo le ultime notizie di mercato parlano di una società campana che sarebbe pronta ad offrire alla società bianconera fra prestito e diritto di riscatto del cartellino circa 15 milioni di euro.

Probabile però che la Juventus valuta l'inserimento di un contro riscatto del cartellino del centrocampista, cresciuto nel settore giovanile bianconero e che ha bisogno di raccogliere minutaggio per migliorare e diventare un giocatore importante.

Il giocatore Miretti potrebbe approdare alla Salernitana

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Salernitana sarebbe pronta a fare un'offerta alla Juventus per Fabio Miretti. La società campana lo acquisterebbe in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. La società bianconera potrebbe inserire un contro riscatto ad una somma maggiore rispetto ai 15 milioni di euro così da valutare il ritorno del giovane centrocampista fra una o due stagioni.

Lanciato da Allegri nella stagione 2021-2022, nella scorsa è stato schierato in diversi match dal tecnico ma non ha inciso come ci si aspettava. Non hanno aiutato le prestazioni della squadra bianconera ma anche le vicende extra campo. Per questo un'esperienza professionale in una società come la Salernitana, che gli garantirebbe uno ruolo importante, potrebbe essere utile per la sua crescita professionale ed umana.

Potrebbe far ritorno alla Salernitana anche Hans Nicolussi Caviglia, che ha giocato nella società campana in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Si parla anche di un interesse per Filippo Ranocchia, che è seguito anche dal Verona e che potrebbe lasciare la società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altre cessioni. Si parla di una possibile partenza di Dusan Vlahovic se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano del possibile arrivo di Jonathan David nell'eventualità in cui dovesse definirsi la cessione. A tal riguardo il giocatore del Lille e della nazionale del Canada potrebbe approdare nella società bianconera per circa 45 milioni di euro e si andrebbe ad aggiungere alle altre punte del settore avanzato della società bianconera.