La Juventus è al lavoro per definire il mercato per il Calciomercato estivo e anche Manuel Locatelli potrebbe lasciare la squadra. Il centrocampista la scorsa stagione non ha inciso come ci aspettava anche per le problematiche di gioco della squadra. Le ultime notizie di mercato parlano di una possibile cessione di Locatelli nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta da 25 milioni di euro, somma che garantirebbe alla società bianconera di non fare minusvalenze. Considerando che Locatelli è stato pagato circa 37 milioni di euro, una partenza alla somma prima menzionata confermerebbe le problematiche avute dal giocatore nelle ultime due stagioni.

Non è un caso che il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini per la fase finale di Nations League non lo abbia convocato dopo essere stato parte integrante della rosa che ha vinto l'Europeo.

Il centrocampista Locatelli potrebbe lasciare la Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire Manuel Locatelli in caso di offerta da almeno 25 milioni di euro. Sarebbe questa la valutazione di mercato del centrocampista dopo due stagioni alla Juventus in cui non ha inciso come ci aspettava. Una cessione che garantirebbe a Rovella un ruolo da titolare nella squadra bianconera dopo aver disputato una stagione importante da titolare nel Monza. Il classe 2001 è un giocatore che garantisce qualità e quantità ed ha la fiducia di Massimiliano Allegri e della società bianconera.

Se si dovessero definire le cessioni di Locatelli, McKennie e Zakaria (con Miretti che potrebbe trasferirsi in prestito) la società bianconera potrebbe acquistare Franck Kessié. Si parla di prestito con diritto di riscatto, con il giocatore che potrebbe sottoscrivere un contratto diverse stagioni a circa 6,5 milioni di euro annui.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche per il settore avanzato. Non sarebbe più certa la cessione di Dusan Vlahovic, anche per i problemi di pubalgia, ma questo non dovrebbe condizionare l'arrivo di Romelu Lukaku. Potrebbero partire altri giocatori, si parla ad esempio di Arkadius Milik e di Moise Kean. Se dovessero partire entrambi potrebbero arrivare circa 40 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per il giocatore belga. La società bianconera proverà ad acquistarlo dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto.