Secondo quanto riportato da 'El Gol Digital', la Juventus sarebbe disposta a pagare circa 20 milioni di euro per portare Rodrigo De Paul a Torino. Tuttavia, l'ultima parola spetta all'Atletico Madrid, che ha il giocatore sotto contratto fino al 2026.

La Juventus vede in De Paul un giocatore che potrebbe rinforzare il centrocampo con le sue qualità tecniche e tattiche. Il suo dinamismo, la visione di gioco e la capacità di segnare potrebbero fare la differenza nella squadra bianconera.

De Paul potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando la possibilità di rinforzare il centrocampo con Rodrigo De Paul.

Reduce da una stagione non troppo positiva nell'Atletico Madrid, il giocatore si è comunque laureato campione del mondo in Qatar nel 2022 e rappresenterebbe un rinforzo importante per il centrocampo bianconero. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni, ma non è da scartare la possibilità di un'offerta in prestito con diritto di riscatto a favore della società bianconera.

Da quando Rodrigo De Paul indossa la maglia dell'Atletico Madrid, non è riuscito a esprimere pienamente il suo valore e in queste ultime due stagioni ha faticato a replicare le prestazioni positive che aveva offerto in Serie A con l'Udinese. L'Atletico non sarebbe completamente soddisfatto delle sue prestazioni e quindi sta valutando la possibilità di cederlo, se dovesse arrivare un'offerta adeguata.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per il centrocampo, ma molto dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà a definire durante il Calciomercato. Si lavora in particolar modo sulle partenze di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, giocatori che piacciono rispettivamente al West Ham, alla Fiorentina e al Borussia Dortmund.

A tal riguardo il più vicino alla cessione sarebbe il brasiliano che avrebbe raggiunto un'intesa contrattuale con la Fiorentina e dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni con ingaggio suddiviso fra società toscana e quella bianconera.

La Juve vorrebbe Franck Kessié, che potrebbe arrivare dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda il settore avanzato se dovesse partire Vlahovic la società bianconera potrebbe definire l'acquisto di Romelu Lukaku.