La Juventus potrebbero definire alcune partenze importanti durante il Calciomercato estivo. Soprattutto a centrocampo ci sono almeno tre giocatori che potrebbero lasciare Torino: Denis Zakaria, Weston McKennie e Fabio Miretti. A questi potrebbe aggiungersi anche Paul Pogba, che continua ad essere seguito da società dell'Arabia Saudita pronte a garantire al giocatore 30 milioni di euro netti a stagione. Una possibile partenza del francese sarà valutata al ritorno della Juventus dalla tournée americana, con la società bianconera che potrebbe accettare un'offerta da circa 10 milioni di euro pur di risparmiare l'ingaggio da pagare al giocatore fino a giugno 2025.

Il francese guadagna circa 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus.

Se dovessero definirsi diverse cessioni a centrocampo la Juventus potrebbe acquistare Franck Kessié [VIDEO], con la società bianconera che starebbe già valutando con il Barcellona l'approdo del giocatore a Torino.

La Juve potrebbe acquistare Kessié

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a centrocampo per agevolare l'acquisto di Franck Kessié. A lasciare la società bianconera potrebbero essere Denis Zakaria, Weston McKennie, Fabio Miretti e Paul Pogba. Per il centrocampista svizzero si parla di una possibile offerta del West Ham, la Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro.

Sul centrocampista americano, partito con la squadra per la tournée ci sarebbero diverse società tedesche ed inglesi, con la Juventus che lo valuta almeno 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece Fabio Miretti, si parla di un trasferimento in prestito alla Salernitana. Diversa è la situazione di Paul Pogba, che è seguito da diverse società dell'Arabia Saudita pronte a garantirgli un ingaggio da 30 milioni di euro netti a stagione.

Di certo il francese è lontano dal recupero della forma ideale come dichiarato di recente da Massimiliano Allegri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Se si dovessero definire queste cessioni la Juventus potrebbe acquistare Kessié, si parla di un arrivo a Torino in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, con il centrocampista che andrebbe a sottoscrivere un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà tenere conto anche della difesa e se oltre a Bonucci dovesse partire anche Alex Sandro non è da scartare l'arrivo di un centrale difensivo. Per quanto riguarda invece la fascia destra si valutano l'arrivo di un'alternativa a Timothy Weah. Piacerebbe Molina, che potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.