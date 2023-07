La recente presenza di Rafaela Pimenta alla Continassa non è passata inosservata. Sebbene la visita dell'agente sportivo sia stata definita "di cortesia", è difficile pensare che la Juventus non abbia discusso di Calciomercato con lei. Secondo le informazioni di Sky, l'agente di Paul Pogba avrebbe presentato il nome di Noussair Mazraoui del Bayern Monaco come possibile rinforzo di esperienza da affiancare a Timothy Weah. Tuttavia, sembra che questa proposta non abbia suscitato particolare entusiasmo presso i bianconeri, che preferiscono concentrarsi sulla pista che porta a Timothy Castagne.

L'agente sportivo Pimenta avrebbe offerto Mazraoui, ma la Juve valuterebbe altri nomi

La Juventus sta valutando diverse possibilità di mercato, e l'incontro con Rafaela Pimenta potrebbe aver offerto spunti e proposte interessanti. Tuttavia, sembra che al momento il nome di Mazraoui non sia considerato una priorità, mentre l'interesse dei bianconeri sarebbe rivolto verso il possibile acquisto di Timothy Castagne come rinforzo per il settore difensivo. Il belga potrebbe lasciare il Leicester dopo la retrocessione della squadra in Serie B inglese. Attualmente, la sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, considerata troppo pesante dalla società bianconera. La Juventus potrebbe acquistarlo nell'eventualità in cui gli inglesi accettassero un'offerta minore ed una dilazione di pagamento in diverse stagioni.

Quello che è evidente è che un'eventuale acquisto sulla fascia destra può essere valutato con tranquillità, in quanto è già stato ufficializzato l'acquisto di Timothy Weah per circa 12 milioni di euro dal Lille. L'americano può giocare in una difesa a quattro ma anche a tutta fascia nell'eventualità venisse confermato il 3-5-2.

La società bianconera lavora anche all'acquisto di un terzino sinistro.

Il mercato della Juventus

In settimana potrebbe esserci l'incontro con l'Empoli per definire il trasferimento di Fabiano Parisi alla Juventus. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 15 milioni di euro, con la Juve che potrebbe offrire circa 7 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Filippo Ranocchia.

Potrebbero essere inseriti anche i prestiti di Miretti e Soulé. Intanto, in questi giorni dovrebbe essere ufficializzato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli dopo la rescissione consensuale con il Napoli. Il nuovo dirigente dovrebbe essere presentato il 10 luglio, il giorno prima dell'inizio della preparazione estiva della rosa bianconera. Giuntoli lavorerà in collaborazione con il direttore sportivo Giovanni Manna e con il responsabile dello scouting bianconero Matteo Tognozzi.