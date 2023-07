Secondo le ultime, lo stallo tra Juventus e Chelsea per l'affare Romelu Lukaku avrebbe spinto il centravanti belga a ricontattare l'Inter per sondare il terreno con i nerazzurri. Del classe '93 e del suo possibile futuro hanno inoltre parlato Mario Giordano alla trasmissione Calcio Totale e Miralem Pjanic alla Gazzetta dello Sport.

L'impazienza di Lukaku avrebbe portato il belga a ricontattare l'Inter: secco no nella formazione nerazzurra

La telenovela che vedrebbe coinvolto il profilo di Romelu Lukaku ed il suo futuro continuerebbe: il belga sarebbe in attesa dell'accelerazione da parte della Juventus, che prima di acquisirlo dal Chelsea dovrebbe però cedere uno dei suoi pezzi pregiati.

Lo stallo in casa bianconera per un'eventuale partenza di uno fra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic starebbe dunque innervosendo il centravanti classe '93, che secondo la Gazzetta dello Sport, ora sarebbe impaziente di trovare una soluzione. Stando alla "Rosa" Lukaku avrebbe persino riprovato a contattare l'Inter, squadra con la quale ha chiuso i rapporti non più di una settimana fa, solamente per sentirsi dire un secco no da parte dei dirigenti del "Biscione". Di conseguenza Lukaku, che non ha voluto prendere parte di comune accordo con il Chelsea al ritiro della formazione inglese, potrebbe vagliare anche altre opzioni prima non considerate come ad esempio quella degli Emirati Arabi, con l'Al-Hilal che avrebbe offerto al Chelsea per il cartellino 58 milioni di euro ed allo stesso Lukaku un triennale da 40 milioni di euro a stagione.

Giordano: 'Se Lukaku andasse alla Juventus sarebbe un passaggio che farebbe discutere'

Della vicenda Lukaku e del suo eventuale passaggio alla Juventus ha parlato l'ex calciatore Bruno Giordano, che ospite della trasmissione Calcio Totale ha detto: "Alla fine decidono sempre i calciatori. Se dovesse andare alla Juventus certamente sarebbe un passaggio che farà discutere dopo le polemiche di quest'anno, con quell'esultanza e l'amore che ha sempre dichiarato per i nerazzurri, ma il calcio va cosi, con l'entrata degli arabi non si capisce più nulla".

Juve, Pjanic: 'Lukaku è reduce da un anno complicato ed il suo eventuale acquisto non è paragonabile a quello di Higuain'

Infine, anche Miralem Pjanic ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Lukaku, paragonando la vicenda del belga a quella di Higuain: "Higuain è stato un attaccante straordinario, ha giocato nel Real Madrid e nel 2016 aveva segnato 36 gol con il Napoli, una stagione pazzesca.

Tanto che la Juve pagò la clausola da 90 milioni per il Pipita. Quella di Lukaku è una situazione diversa, è reduce da un anno complicato all’Inter. E poi Romelu non è dei nerazzurri, ma del Chelsea".