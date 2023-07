Mauro Icardi al Galatasaray è sembrato tornare ai fasti di un tempo. L'ultima stagione del bomber argentino si è conclusa con un bottino di 23 reti in 26 presenze, al netto della vittoria dello scudetto. Il club turco ha così deciso di confermare l'ex Inter acquistandolo a titolo definitivo: 10 milioni di euro al Paris Saint Germain e contratto di tre anni.

L'avventura turca della punta argentina potrebbe però già essere giunta al capolinea, almeno per una fase momentanea. Stando alle ultime notizie - in particolare dopo le voci sulle difficili condizioni di salute della moglie e agente Wanda Nara - il calciatore potrebbe decidere di trasferirsi in prestito in Argentina, precisamente al Newell's Old Boys.

Mauro Icardi, possibile ritorno in Argentina in prestito per 6 mesi

Il prestito di Mauro Icardi al Newell's Old Boys dal Galatasaray potrebbe avere la durata di sei mesi. La necessità del calciatore sarebbe quella di dare priorità ad una scelta di vita piuttosto che agli obiettivi professionali. Nei giorni scorsi sono trapelate diverse notizie riferite alla presunta leucemia di Wanda Nara.

Le condizioni della moglie e agente del calciatore sono in realtà ignare per ovvie ragioni di privacy. La showgirl argentina ha spiegato sui social di aver effettuato alcuni esami di routine ottenendo come riscontro alcuni valori non proprio confortanti. La diagnosi è comunque ancora da definire; pare infatti che il calciatore voglia attendere l'esito definitivo degli esami prima di un eventuale passaggio in Argentina in questa sessione di Calciomercato.

Mauro Icardi, dalle voci di un ritorno in Serie A alla permanenza al Galatasaray

Prima che il destino calcistico di Mauro Icardi fosse giustamente legato alle condizioni di salute di Wanda Nara - sua moglie e agente - si era parlato con insistenza di un possibile ritorno in Serie A.

Il classe 1993 sembrava essere finito nel mirino di Juventus e Roma.

La punta ex Inter ha però deciso di restare al Galatasaray.

Mauro Icardi, il suo futuro sarebbe legato alla diagnosi per Wanda Nara

Ad oggi, il destino del bomber argentino sembra però essere nuovamente in dubbio. Le condizioni di salute di Wanda Nara lo "obbligano" moralmente ed emotivamente a effettuare valutazioni che vanno ben oltre la passione calcistica.

L'eventuale trasferimento in prestito al Newell's Old Boy - squadra di Rosario, Argentina - gli garantirebbe una vicinanza costante a sua moglie.