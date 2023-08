Sofyan Amrabat, il talentuoso centrocampista della Fiorentina, è stato escluso dal roster dei convocati in vista dell'importante sfida contro il Rapid Vienna di Conference League. la cosa solleva diverse domande significative sul futuro del giocatore in viola, che centri il mercato nella sua assenza? Da mesi ormai si parla di un possibile addio, da quando cioè il Barcelona si è interessato per primo alle sue prestazioni salvo poi defilarsi.

La decisione della Fiorentina

La scelta di escludere Amrabat dalla squadra è avvenuta improvvisamente e ha catturato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Il centrocampista non ha dunque viaggiato con la squadra in Austria per il fondamentale match dei playoff della Conference League per restare a Firenze e, ufficialmente, svolgere degli allenamenti personalizzati.

In molti ipotizzano allora che il metronomo stia pensando ad un trasferimento, stato mentale dunque non idoneo per partecipare ad un incontro di tale importanza.

Manchester United e Liverpool in pole

Amrabat è da tempo oggetto di interesse da parte di club di alto livello, tra cui il Manchester United e il Liverpool. Ai Red Devils il giocatore viola potrebbe fornire una maggiore stabilità a centrocampo, una zona in cui da tempo la dirigenza cerca di rafforzarsi.

Anche il Liverpool ha manifestato interesse per Amrabat, conducendo dei colloqui con la Fiorentina tramite alcuni intermediari fin all'inizio di quest'estate dopo aver finalizzato le cessioni di Henderson, Fabinho e Keita.

Il futuro di Amrabat

Nonostante le speculazioni di mercato, la Fiorentina continua a considerare Amrabat una parte essenziale dei piani per la stagione. Servirà dunque un'offerta tra 20 e 25 milioni per convincere il club a valutare seriamente la possibilità di una cessione. Il contratto di Amrabat con la Fiorentina scade comunque la prossima estate, è dunque l'ultima finestra di mercato in cui il club può monetizzare dalla cessione.

La grande abilità nel dominio del pallone e nell'intercettazione dei passaggi avversari ha reso Amrabat un giocatore chiave per la squadra. La dirigenza della Fiorentina apprezza il suo contributo ma è anche consapevole che un'offerta sostanziosa potrebbe essere difficile da rifiutare: conscia di ciò ha prelevato in prestito dalla Juventus Arthur Melo, che nella prima giornata si è ben disimpegnato nell'1-4 di Genova con cui gli uomini di Vincenzo Italiano hanno spazzato via il Genoa.