Lunedì 21 agosto alle ore 20:45 si giocherà allo Stadio Renato Dall'Ara il match tra Bologna e Milan valido per la gara inaugurale del campionato di Serie A 23/24. I rossoblu saranno chiamati ad affrontare il Diavolo non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Barrow e Soumaoro. I rossoneri, invece, dovranno fare i conti con le assenze di Bennacer per infortunio e di Musah per squalifica.

Statistiche: gli ultimi quattro incontri di campionato tra Bologna e Milan disputati allo Stadio Renato Dall'Ara sono sempre terminati con almeno un goal per parte e in tre occasioni le reti messe a segno complessivamente sono state perlomeno tre (Over 2,5).

Nelle gare citate, inoltre, i rossoneri hanno avuto la meglio tre volte, mentre in un'occasione il match è terminato in pareggio.

Bologna, Arnautovic vertice offensivo

Mister Thiago Motta e il suo Bologna potrebbero affrontare il Diavolo posizionandosi in campo col 4-2-3-1, modulo che vedrebbe Skorupski a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato dei rossoblu, invece, potrebbe essere composto dal primo minuto da Beukema e Lukumi al centro del reparto, con Corazza che agirà come terzino sinistro e Posh che andrà a posizionarsi sul versante opposto. Linea mediana del Bologna che, almeno inizialmente, avrà buone chance di essere formata da Dominguez e Schouten, nel frattempo a occupare la trequarti rossoblu dovremmo trovare Ndoye, Ferguson e Orsolini.

Il perno offensivo della squadra emiliana, in ultimo, parrebbe dover essere Arnautovic, attaccante nel mirino dell'Inter che vorrebbe ampliare il suo parterre offensivo.

Milan, possibile panchina per Chukwueze

L'allenatore Stefano Pioli e il suo Milan si scontreranno col Bologna puntando probabilmente su un propositivo 4-3-3, il quale dovrebbe vantare Maignan come estremo difensore.

Difesa rossonera a quattro che potrebbe avere come titolari Calabria e Theo Hernandez che agiranno rispettivamente come terzino destro e sinistro, mentre in mezzo al reparto arretrato ci saranno Thiaw e Tomori. Gli interpreti del centrocampo, intanto, avranno buone possibilità di essere Krunic e i nuovi acquisti Reijnders e Loftus-Cheek.

New entry che potremmo trovare anche nella triade d'attacco, difatti l'ex Chelsea Pulisic dovrebbe affiancare Giroud e Leao.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Corazza, Beukema, Lukumi, Posch, Schouten, Dominguez, Orsolini, Ferguson, Ndoye, Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Krunic, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.