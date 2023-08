Il Calciomercato estivo si avvicina ai titoli di coda ma le manovre in entrata e in uscita di diversi club di Serie A sembrano tutt'altro che prossime al tramonto. Diversi sono i nodi ancora da sciogliere, tra rinforzi mirati e occasioni low-cost; in casa Inter tiene banco l'arrivo di un nuovo difensore centrale. La trattativa per Pavard sembra andare per le lunghe e la deadline dovrebbe essere fissata ad oggi. Laddove il centrale francese non dovesse approdare a Milano, i nerazzurri potrebbero immediatamente imbastire una trattativa lampo per un'alternativa.

Il nome più caldo sembra essere quello di Perr Schuurs, attualmente al Torino.

Calciomercato Inter, fissata la 'deadline' per Pavard: Perr Schuurs l'alternativa

La trattativa tra Inter e Bayern Monaco per l'acquisto di Benjamin Pavard [VIDEO] sarebbe chiusa da diversi giorni, almeno sotto il profilo economico. Il tassello mancante per i bavaresi sarebbe appunto il sostituto, condizione necessaria affinché si concretizzi l'affare. I tempi per il club tedesco non sembrano essere brevi e la trattativa per il centrale francese potrebbe realmente saltare. L'alternativa già pronta sarebbe Perr Schuurs; il difensore olandese potrebbe essere il favorito della dirigenza in virtù di una maggiore conoscenza del campionato rispetto alle altre possibili alternative menzionate nelle ultime ore: da Tanganga del Tottenham e Chalobah del Chelsea.

Milan, Alexis Saelemaekers ai saluti: accordo trovato per il prestito al Bologna

Operativo sul fronte mercato anche il Milan di Stefano Pioli; in attesa di mettere a segno un possibile ulteriore colpo in attacco - in salita le quotazioni di Teremi del Porto - i rossoneri lavorano alle cessioni. Stando alle ultime notizie, sarebbe praticamente ai dettagli il passaggio in prestito di Alexis Saelemaekers al Bologna.

L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di 500 mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. In uscita ci sarebbe anche Diovck Origi, reduce da una stagione non proprio esaltante e che avrebbe destato l'interesse della dirigenza del Torino.

Frosinone scatenato, doppio colpo dalla Juventus: in arrivo Soulè e Kajo Jorge

Dopo l'entusiasmante vittoria casalinga contro l'Atalanta, il Frosinone ha messo a segno due colpi in prestito dalla Juventus. Già arrivato in città nella giornata di ieri il giovane prodotto delle giovanili bianconere, Matias Soulè; l'esterno argentino sarà dunque un rinforzo chiave per le ambizioni del club allenato da Eusebio Di Francesco. Sempre con la formula del prestito secco sarebbe ad un passo anche Kaio Jorge; il talento brasiliano è reduce da un duro infortunio che ha pregiudicato la sua prima esperienza in bianconero, in Ciociaria potrebbe dunque trovare spazio e motivazioni per dimostrare tutto il suo valore.