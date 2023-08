Con la probabile volontà di Romelu Lukaku di accasarsi alla Roma e le voci di un possibile interesse dell’Atletico Madrid per Dusan Vlahovic, le ultime battute di questa sessione di Calciomercato in casa Juventus potrebbero diventare molto calde. Nelle ultime ore sembra che il Sassuolo abbia aperto uno spiraglio per la cessione di Domenico Berardi, con la società bianconera pronta nell’eventualità ad affondare il colpo.

Berardi non è l’unico nome sull’agenda di Cristiano Giuntoli. Il ds della Juventus potrebbe tentare un ultimo affondo anche per Alvaro Morata.

Lo spagnolo non ha mai fatto mistero di voler tornare in Italia. Su di lui c’è il probabile interesse di altre squadre di Serie A, Inter e Roma su tutte. Inoltre, Morata è uno dei giocatori su cui Massimiliano Allegri punta per completare il reparto offensivo.

Berardi potrebbe essere il colpo last minute

In questa sessione di calciomercato, pare che Berardi abbia chiesto al Sassuolo di essere ceduto. La squadra emiliana, sorpresa da questa richiesta, avrebbe comunque acconsentito a lasciarlo partire solo dietro il pagamento di circa 30 milioni di euro. I probabili tentennamenti della Juventus nell’accettare la proposta hanno poi costretto il Sassuolo a togliere il giocatore dal mercato, con quest’ultimo che ha deciso di mettersi fuori squadra per forzare una sua eventuale cessione.

Nonostante queste schermaglie, la Juventus sembra ancora molto interessata a Berardi. Il problema della società bianconera è accontentare le richieste del Sassuolo e per farlo dovrebbe sfoltire la rosa. Tra i molti calciatori indiziati a lasciare Torino, al momento Moise Kean e Filip Kostic potrebbero essere quelli maggiormente accreditati.

Molte squadre europee hanno mostrato un certo interesse per entrambi, ma allo stato attuale non è arrivata una proposta per nessuno dei due. Situazione che attualmente rischia di lasciare in stallo un’eventuale trattativa per Berardi.

Morata potrebbe prendere il posto di Vlahovic

Negli ultimi giorni di calciomercato, il destino dei due attaccanti potrebbe cambiare.

Alcune indiscrezioni sul serbo parlano di un interesse da parte dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli avrebbero offerto alla Juventus un prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni di euro circa per il giocatore.

La Juventus valuta il cartellino di Vlahovic però 80 milioni di euro circa. La proposta dell’Atletico Madrid potrebbe dunque tornare al mittente, in quanto non in linea con le richieste. Nel caso in cui gli spagnoli decidessero di accontentare i bianconeri, puntando su Vlahovic, la Juventus potrebbe tornare su Morata, che lo stesso Atletico valuta non meno di 20 milioni di euro.