Il nome di Romelu Lukaku potrebbe tornare in auge alla Juventus. Il raffreddamento della pista Domenico Berardi col Sassuolo e le eventuali partenze di Moise Kean e Filip Kostic durante questa sessione di Calciomercato, potrebbero spingere la dirigenza bianconera a riallacciare i contatti con il Chelsea per intavolare un eventuale trattativa per l'ex attaccante dell'Inter negli ultimi giorni di mercato.

Lukaku sembra ormai fuori dal progetto tecnico di Mauricio Pochettino. Il nazionale belga percepisce 12 milioni di euro l'anno circa. Cifra considerata troppo alta dal Chelsea per un giocatore ai margini della rosa.

Nonostante in questi giorni il suo nome sia stato accostato al Real Madrid come sostituto di Karim Benzema, Lukaku sembra essere ancora un obiettivo della Juventus.

Massimiliano Allegri starebbe spingendo per avere Lukaku

Non è un segreto che il tecnico livornese voglia mettere al centro dell'attacco bianconero il giocatore belga, supportato da Federico Chiesa e Timothy Weah. Dopo essere riuscito a fare cassa con le cessioni di Nicolò Rovella, Denis Zakaria e Luca Pellegrini, Federico Giuntoli vorrebbe accontentare il proprio tecnico, tanto che nei giorni scorsi avrebbe avuto un nuovo contatto con l'entourage dell'attaccante belga.

Tuttavia, il destino di Romelu Lukaku alla Juventus potrebbe essere intrecciato con quello di Dusan Vlahovic.

I mancati introiti causati dalla mancata partecipazione alle coppe europee e la necessità di contenere il monte ingaggi, non permetterebbero alla società piemontese di avere in rosa entrambi gli attaccanti. Situazione che spingerebbe la dirigenza bianconera a pensare nuovamente alla cessione del giocatore serbo.

Vlahovic vorrebbe restare alla Juventus

L'attaccante di Belgrado non ha fatto mai fatto mistero di voler restare a Torino, questo nonostante le frequenti voci di una sua cessione in questa sessione di calciomercato, non ultime quelle che lo volevano all'Al-Hilal.

Inoltre, l'attaccante bianconero ha lavorato duramente tutta l'estate per farsi trovare pronto ma il futuro del serbo a Torino non pare così scontato.

Anche se una sia eventuale cessione potrebbe concretizzarsi solo a fronte di un'offerta da almeno 75-80 milioni di euro.

Riguardo la possibile cessione di Berardi alla Juventus intanto è arrivato lo stop dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, il quale ha dichiarato nelle scorse ore alla Gazzetta dello Sport: "Berardi non andrà alla Juventus. C'era un principio di trattativa, ma ormai è saltata. A Giuntoli avevamo dato il termine del 17 agosto, perché avevamo bisogno di tempo per prendere un sostituto e invece non si è fatto più sentire e non ci è arrivata alcuna offerta ufficiale".