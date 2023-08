In casa Juventus c'è chi non ha accettato né le sanzioni né il patteggiamento in sede sportiva: l'ex Presidente Andrea Agnelli, a cui il Tribunale FIGC ha inflitto una sospensione per due anni. Agnelli ha deciso di rivolgersi al TAR per cercare di appellarsi a questa sentenza.

Nelle scorse ore, secondo quanto riportato da Calcio e finanza, il pull di avvocati che tutela gli interessi di Agnelli avrebbe presentato una istanza di prelievo per affrettare l'emissione di un giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale.

Gli avvocati di Agnelli hanno depositato l'istanza di prelievo per velocizzare esito del ricorso

Nell'ambito della prima udienza, svoltasi l'11 luglio, l'ex numero uno della società bianconera ha scelto di rinunciare all'istanza di sospensiva, preferendo piuttosto una veloce analisi sul merito della controversia.

Nelle ultime ore gli avvocati di Agnelli avrebbero così depositato un'"istanza di prelievo", istituto giuridico previsto dall’articolo 71 del codice del processo amministrativo con la quale si può segnalare l’urgenza del ricorso. Agnelli dunque sta cercando di velocizzare il procedimento, con l'intento di ottenere una chiara risoluzione riguardo alla propria situazione.

Questo ulteriore sviluppo contribuisce a mettere in luce l'impegno di Agnelli nel cercare un pronto epilogo per il caso delle plusvalenze e per l'inibizione sportiva che gli è stata inflitta in sede processuale.

Cos'è l'istanza di prelievo in termini giuridici

L'atto noto come "istanza di prelievo" costituisce una procedura caratteristica all'interno del contesto amministrativo. Questa azione è regolata dall'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo e ha lo scopo di sollecitare il giudice ad anticipare l'udienza destinata alla discussione del ricorso.

Attraverso l'emanazione della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, comunemente detta "legge di stabilità", è stato poi introdotto nel quadro del Codice del Processo Amministrativo l'articolo 71_bis. Questo articolo stabilisce che, dopo la presentazione dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71 e una volta verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, il giudice ha la facoltà di definire il procedimento con sentenza semplificata, all'interno di una riunione riservata alla camera di consiglio, ovvero al collegio giudicante.