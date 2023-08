Si apre una settimana importante per il Crotone. La società rossoblù ha dato il via nella mattinata del 21 agosto alla fase di prelazione della campagna abbonamenti 2023-2024. Contestualmente, la dirigenza starebbe lavorando allo sfoltimento della rosa, operazione non facile, e all'acquisto di alcuni calciatori utili a completare la rosa. Uno degli elementi che potrebbero cambiare maglia è il portiere Paolo Branduani ambito in Serie B e da alcune società di terza serie.

Crotone, iniziata la campagna abbonamenti

Tutti in fila ordinata per sottoscrivere l'abbonamento per nuova stagione.

I tifosi del Crotone non vogliono fare mancare il loro sostegno già dalla prima giornata alla squadra di Lamberto Zauli. Una gradita sorpresa ha accompagnato il rinnovo dei primi abbonamenti: la presenza di alcuni calciatori rossoblù. Davide Bove, Carlo Crialese, Lucas Felippe e Raffaele Cantisani si sono concessi alle foto dei tifosi rossoblù andando a valorizzare l'attesa preso il Ticket Point di via Giuseppe Di Vittorio. La prima ad aver sottoscritto il rinnovo è una storica tifosa rossoblù, la sig.Carmela Calindro.

Crotone, Branduani in uscita

Dopo una sola stagione con ben poche soddisfazioni e qualche polemica per i suoi pregressi con la maglia del Catanzaro, il portiere Paolo Branduani (34 anni) potrebbe concludere la sua esperienza in Calabria.

Attualmente fuori rosa, il calciatore dovrà trovare una nuova squadra. Nei giorni scorsi ad interessarsi a lui erano stati la Lucchese e la Turris in Serie C. Nelle ultime ore a pensare all'esperto portiere sarebbe stato anche il neopromosso Lecco, in Serie B. In uscita in casa Crotone ci sarebbe anche il portiere Gian Marco Crespi, rientrato nelle scorse settimane dal prestito alla Juventus Next Gen.

Confermato invece Andrea Dini, portiere che nelle scorse settimane era stato seguito con insistenza dal Catania.

Crotone, le altre operazioni

Il Crotone starebbe lavorando alla cessione del difensore Manuel Nicoletti alla Casertana. Fuori rosa e possibili partenti anche il centrocampista Jacopo Petriccione (piace all'Avellino) e gli attaccanti Augustus Kargbo e Gabriele Bernardotto (interessa al Messina).

Il Gubbio continuerebbe a seguire il centrocampista Marco Spina che al momento non risulta tra i partenti. In entrata sfuma l'ipotesi di arrivare dell'attaccante lituano del Pordenone Edgaras Dubickas prossimo al trasferimento al Catania. Potrebbe rimanere al Potenza l'attaccante Salvatore Caturano. In stand by le trattative con l'attaccante Nwankwo Simy della Salernitana e con lo svincolato difensore Luca Marrone.