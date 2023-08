Ultimi giorni di allenamento per il Crotone prima del debutto ufficiale che avverrà lunedì 14 agosto (ore 17:45) contro la Cremonese. La gara dello Zini non vedrà in campo l'attaccante Guido Gomez, infortunato. Per il resto, tutti a disposizione del tecnico Lamberto Zauli, ad esclusione di quegli elementi che attualmente risultano fuori rosa e che sono in cerca di una sistemazione.

Il mercato del Crotone procede lentamente, anche se prossimamente alcune operazioni dovrebbero diventare ufficiali. Tra queste, la cessione dell'attaccante Iacopo Cernigoi e il probabile passaggio in presto del centrocampista Marco Spina al Gubbio.

Crotone in campo a Cremona

A pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia Frecciarossa, a prendere la parola in sala stampa è stato nella mattinata di sabato 12 agosto il tecnico rossoblù Lamberto Zauli che ha presentato così la partita: "Sarà una gara impegnativa. Ho giocato con la Cremonese proprio l'anno in cui arrivò l'attuale proprietà e già da allora si notava che sarebbe stata una squadra forte e ambiziosa".

Zauli, dopo aver confermato l'assenza di Gomez per infortunio, ha aggiunto: "Agosto è il momento in cui si inizia a fare sul serio. Noi vogliamo soprattutto fare una bella figura".

Ricordiamo che Cremonese-Crotone andrà in onda in televisione sulle reti Mediaset.

Mercato a rilento per il Crotone

Entrate legate alle uscite: il Crotone attende novità e continua a lavorare sottotraccia al completamento della rosa. Nei prossimi giorni dovrebbe giungere a conclusione la trattativa tra i rossoblù e il Rimini per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante Iacopo Cernigoi.

In uscita anche altri calciatori: Gabriele Bernardotto, Augustus Kargbo, Jacopo Petriccione e Paolo Branduani.

A questi potrebbero aggiungersi anche Manuel Nicoletti e un centrocampista, ma per quest'ultimo ogni decisione spetterà al tecnico.

In entrata pochi spunti se non l'accostamento di due attaccanti identificati in Salvatore Caturano del Potenza e in Edgars Dubickas, svincolato dopo la mancata iscrizione del Pordenone.

Crotone, al via la campagna abbonamenti

Intanto, in queste ore il Crotone ha annunciato la campagna abbonamenti "Chi vive d'amore" per la stagione sportiva 2023-2024. Restano invariati i prezzi rispetto al campionato precedente con la fase di prelazione che prenderà il via nella mattinata del 21 agosto.

Presenti anche quest'anno promozioni mirate a permettere alle famiglie di accedere allo Stadio Comunale Ezio Scida con prezzi ancor più ribassati. La campagna abbonamenti si concluderà nella giornata del 10 settembre in concomitanza con il debutto casalingo del Crotone contro la Turris nella gara della seconda giornata del torneo di Serie C.