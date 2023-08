In un'intervista a Tv Play il giornalista Emanuele Gamba ha rivelato una indiscrezione di mercato riguardante la Juventus. Pare che Massimiliano Allegri abbia fatto esplicitamente il nome di Romelu Lukaku al direttore sportivo Cristiano Giuntoli come obiettivo di mercato.

Nello specifico, Gamba ha dichiarato: "Allegri ha detto a Giuntoli che se gli prende Lukaku si può vincere lo scudetto, l'obiettivo è quello". Allegri starebbe quindi spingendo per avere Lukaku alla Juventus.

Gamba: 'Se vendi Vlahovic al Psg alle stesse cifre del Chelsea non cambia nulla'

Gamba ha affermato che, per la Juventus, non è necessario che sia il Chelsea ad acquistare Vlahovic perché ormai ha già raggiunto l'intesa sia con Lukaku che con il club londinese sulla base di 37,5 milioni di euro più bonus.

Dunque, anche se Vlahovic dovesse essere ceduto al Paris Saint-Germain alle stesse condizioni del Chelsea, ciò non avrebbe impatti significativi sulle strategie di mercato.

Il giornalista di Repubblica ha quindi spiegato che la Juventus ha cercato di suscitare l'interesse del Chelsea per Vlahovic per allungare i tempi e avere l'opportunità di trattare l'acquisto di Lukaku al di là della scadenza del 4 agosto che garantisce ai bianconeri un'esclusiva nella trattativa per Lukaku.

Il Chelsea avrebbe aperto a Vlahovic dopo il sì di Pochettino

L'approvazione di Pochettino, l'allenatore del Chelsea, sarà determinante per qualsiasi ulteriore sviluppo. Gamba ha notato che la questione economica è conseguente al benestare di Pochettino che, dopo un'iniziale titubanza, si sarebbe convinto della bontà dell'eventuale acquisto di Vlahovic.

Per questo motivo il Chelsea ha aperto uno spiraglio con la Juventus per una trattativa relativa all'attaccante serbo. Nonostante ciò, la questione non si risolverà in tempi brevi. Ad ogni modo, la Juventus intende portare avanti l'obiettivo Lukaku indipendentemente dal mercato in uscita.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile scambio di mercato fra Vlahovic e Lukaku con l'aggiunta di un conguaglio economico di circa 40 milioni di euro che il Chelsea andrebbe a versare alla Juventus, in relazione del costo maggiore del cartellino di Vlahovic rispetto a quello di Lukaku.

Gamba: 'Secondo me, Mbappé rinnova con il Psg'

Gamba ha poi parlato del mercato estero, e soprattutto della vicenda legata al futuro di Mbappé. Il giornalista ritiene che la girandola di attaccanti tra i top-club europei non dipenda direttamente dal calciatore francese, perché si tratterebbe di questioni molto più grandi di lui.

Tuttavia, resta la necessità da parte del Psg di cercare una nuova punta centrale. Tra gli obiettivi dei parigini potrebbero esserci, secondo Gamba, Vlahovic e Kane. Del resto, attualmente nella rosa dei campioni di Francia in carica è presente solo Ekitike come centravanti. Gamba non ha escluso che ormai il Paris Saint-Germain possa aver già acquistato un vice-Mbappé, e a tal proposito ha citato sia Dembélé che Asensio.

Il giornalista ha sottolineato come, attualmente, la vera esigenza del Psg sia quella di sostituire Messi, non Mbappé. La girandola di mercato potrebbe partire se Kane andasse al Bayern Monaco.

Gamba, infine, ha detto che la sua sensazione è che Mbappé possa rinnovare con il Paris Saint-Germain, inserendo nel suo contratto una clausola rescissoria abbordabile, intorno ai 100 milioni di euro.