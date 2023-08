La corsa all'attaccante in casa Inter registra un presunto balzo in avanti di Taremi sui vari Balogun, Beto e Arnautović. Sotto il profilo tecnico-tattico il centravanti iraniano sembra essere il preferito dell'allenatore Simone Inzaghi, perché capace di giostrare come punta centrale (dunque sarebbe la spalla ideale per Lautaro Martínez) e, all'occorrenza, sa adattarsi anche nel ruolo di esterno offensivo. L'ostacolo, però, sarebbe anche in questo caso di natura economica e sullo sfondo potrebbe anche esserci la pericolosa concorrenza del Tottenham.

L'Inter avrebbe messo Mehdi Taremi del Porto in cima ai suoi pensieri perché, rispetto agli altri candidati all'attacco nerazzurro, avrebbe le caratteristiche migliori per il 3-5-2 di Inzaghi. Balogun rappresenta maggiormente una seconda punta, anche se risulta più allettante come investimento per il futuro. Trattandosi di un giocatore di 22 anni, qualora dovesse esplodere in Serie A, potrebbe essere oggetto di una rivendita da parte del club milanese con conseguente plusvalenza, ma la richiesta dell'Arsenal (intorno ai 40 milioni di euro) per cedere Balogun avrebbe frenato gli entusiasmi interisti.

Beto dell'Udinese conosce sì la Serie A (vi gioca dal 2021), però sembra non svettare per doti tecniche e per questo motivo avrebbe perso qualche posizione rispetto agli altri attaccanti seguiti dall'Inter.

Arnautović potrebbe essere la soluzione low cost, ma pare che il Bologna stia facendo muro, se non a fronte di un'offerta che ruoterebbe intorno ai 10-15 milioni di euro, nonostante si tratti di un calciatore di 34 anni.

Inter: 'pericolo' Tottenham nella corsa a Taremi

Il contratto di Taremi con il Porto è in scadenza nel giugno del 2024.

Dunque, in caso di mancato rinnovo, il 31enne iraniano andrebbe a svincolarsi a parametro zero nella prossima estate. Nonostante ciò il club portoghese non sembra disposto a fare troppi sconti sul prezzo del cartellino.

La richiesta del Porto di 30 milioni di euro per la cessione di Taremi pare sia apparsa eccessiva all'Inter.

L'amministratore delegato nerazzurro Marotta, però, non si sarebbe ancora arreso e starebbe mantenendo vivi i contatti con gli intermediari per cercare uno spiraglio nei colloqui col Porto. Stesso discorso per Balogun, una pista che non sarebbe stata ancora accantonata del tutto.

L'obiettivo Taremi potrebbe, però, ulteriormente complicarsi. Il Tottenham sembra aver trovato l'intesa con il Bayern Monaco per la cessione di Harry Kane per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 110-120 milioni di euro. Una volta incassata questa ingente somma, gli Spurs non avrebbero alcuna difficoltà nel versare al Porto i 30 milioni richiesti per Taremi, con l'Inter che difficilmente avrebbe le potenzialità finanziarie per contrastare i rivali londinesi.