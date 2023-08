L'Inter si sta guardando intorno per completare il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi. Non può bastare il solo Bisseck visto che sono andati via sia Danilo D'Ambrosio che Milan Skriniar, entrambi in scadenza di contratto. Sono stati accostati tanti nomi alla società nerazzurra che al momento non ha ancora affondato il colpo su nessuno dando priorità al rinforzo per l'attacco.

L'ultimo nome che sarebbe finito nel mirino è quello di Nikola Milenkovic, che la Fiorentina non considera incedibile e proprio per questo motivo le due società sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per capire se ci sono i presupposti per l'accordo e l'arrivo a Milano del centrale serbo.

La Roma è alla ricerca di una prima punta da regalare a José Mourinho visto il brutto infortunio subito da Tammy Abraham sul finire della scorsa annata. I capitolini si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Arkadiusz Milik, che la Juventus è pronta a cedere pur avendolo riscattato dal Marsiglia per 7 milioni di euro solamente qualche settimana fa.

Inter su Milenkovic

L'Inter è sempre alla ricerca di un rinforzo per la difesa in questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri sarebbero pronti a tornare su quello che è un vecchio obiettivo, accostato al club meneghino già nelle scorse sessioni di mercato. Si tratta di Nikola Milenkovic, che la Fiorentina non considera più incedibile rispetto a quanto successo in passato.

Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto con i viola fino a giugno 2027 e questo pone il club di Rocco Commisso in una posizione di forza. La valutazione del centrale serbo resta importante, intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che difficilmente l'Inter sarà disposta ad investire e per questo motivo occhio all'inserimento di due contropartite tecniche per abbassare notevolmente l'esborso economico.

I nomi giusti potrebbero essere quelli di Stefano Sensi, anche per la possibile cessione di Amrabat e Joaquin Correa, valutati complessivamente tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Roma su Milik

La Roma sarebbe alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato, anche su pressione di José Mourinho, che al momento ha a disposizione il solo Andrea Belotti.

I giallorossi avrebbero messo gli occhi su Arkadiusz Milik e la Juventus avrebbe aperto ad una possibile trattativa pur avendolo riscattato soltanto qualche settimana fa dal Marsiglia per 7 milioni di euro. I bianconeri, però, avrebbero fatto sapere di essere disposti a trattare solamente dinanzi ad un'offerta da almeno 15 milioni di euro, in modo da realizzare anche una cospicua plusvalenza.