L'Inter non ha ancora completato il proprio mercato e farà sicuramente qualcosa, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quelle in uscita. A centrocampo la suggestione in orbita nerazzurra sarebbe quella di Luis Alberto, centrocampista spagnolo che non ha ancora rinnovato il contratto con la Lazio in scadenza a giugno 2025. Le due società potrebbero parlarne nei prossimi giorni per capire se ci sono i presupposti per trovare un'intesa di massima.

In casa Fiorentina bisognerà respingere le sirene di mercato per i migliori elementi in rosa.

Tra questi c'è sicuramente Nico Gonzalez, le cui qualità sono indiscutibili e inevitabilmente attirano l'attenzione di diversi club. Negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto il Leicester, pronto a fare un tentativo per l'attaccante argentino.

Inter su Luis Alberto

L'Inter potrebbe ancora cambiare qualcosa in mezzo al campo in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri, una volta sfumato Lazar Samardzic, vogliono concentrare l'investimento su Benjamin Pavard, che potrebbe arrivare dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più bonus. Ma questo non vuol dire che non potrebbe essere colta qualche occasione e una di questa porterebbe il nome di Luis Alberto. Lo spagnolo ha vissuto un'estate travagliata e altalenante, passando dalla possibile cessione alla permanenza alla Lazio.

Il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2025, però, sembra congelato e questo può cambiare le cose. I nerazzurri in passato hanno sempre manifestato interesse per il giocatore e nei prossimi giorni potrebbe esserci un tentativo con i biancocelesti.

La valutazione del classe 1992 è intorno ai 20 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi e un conguaglio tra i 5 e i 10 milioni di euro più bonus.

Bisognerà capire se basterà o se la proposta sarà rispedita al mittente.

Leicester su Nico Gonzalez

Nico Gonzalez è senza dubbio uno dei migliori giocatori della rosa della Fiorentina e, dunque, è inevitabile che possa esserci qualche offerta di mercato in questi giorni. Tra i club interessati all'attaccante argentino, subito a segno nell'esordio in campionato contro il Genoa, ci sarebbe anche il Leicester, che sta costruendo una rosa competitiva per tornare subito in Premier League.

I Foxes avrebbero già messo sul piatto 35 milioni di euro per cercare di convincere i viola a privarsene. La risposta del club di Rocco Commisso, però, è stata perentoria: Nico non si tocca, a maggior ragione a stagione in corso e lo dimostra la maglia numero 10 che gli è stata affidata.