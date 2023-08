La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato migliori per incrementare la qualità della rosa bianconera. Il tecnico Massimiliano Allegri anche in questa stagione dovrebbe affidarsi al 3-5-2, un'idea di gioco che gli sta dando soddisfazioni in questa preparazione estiva e che sarà valutato ancor meglio nel match amichevole contro l'Atalanta previsto il 12 agosto. L'idea di Allegri è di fare meno turnover possibile e affidarsi ad una formazione base, anche in considerazione del fatto che la squadra bianconera in questa stagione non giocherà le competizioni europee e disputerà al massimo 43 match fra Coppa Italia e campionato.

La scelta di ringiovanire la rosa dipende evidentemente anche dalla continuità fisica che potranno garantire i giocatori che saranno schierati titolari in questa stagione.

Il tecnico Allegri dovrebbe affidarsi una formazione base con Rabiot e Fagioli

La Juventus di Allegri dovrebbe ripartire dal 3-5-2 nella stagione 2023-2024, con un'idea di gioco che sarà confermata e con una formazione base che difficilmente subirà tanti cambi come è successo la scorsa. Il titolare in porta sarà Szczesny, in difesa invece molto dipenderà dalla garanzia che darà Alex Sandro, che la scorsa stagione ha deluso nel ruoli di centrale difensivo di sinistra. Probabile che Allegri schieri Danilo al suo posto, con Bremer centrale e Gatti titolare sulla destra.

A centrocampo Weah dovrebbe essere schierato sulla fascia destra, centralmente Locatelli davanti alla difesa supportato da Fagioli e Rabiot. Le due mezzali saranno probabilmente i riferimenti del centrocampo bianconero, considerando anche le prestazioni che hanno garantito nel 2022-2023. Sulla fascia sinistra, a meno di una cessione, dovrebbe giocare Kostic.

Se dovesse partire il nazionale della Serbia la società bianconera potrebbe acquistare Carlos Augusto dal Monza, in scadenza di contratto con la società lombarda a giugno 2024.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus nel settore avanzato dovrebbe affidarsi a Dusan Vlahovic e a Federico Chiesa, a meno di una cessione della giovane punta.

A tal riguardo la cessione di Vlahovic [VIDEO]si definirebbe solo in caso di un'offerta da 80 milioni di euro, somma che attualmente le società che sono interessate al giocatore non vorrebbero spendere. Al posto di Vlahovic eventualmente arriverebbe Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione per tre anni. Il prezzo di mercato stabilito dal Chelsea per il cartellino del giocatore è di circa 40 milioni di euro.