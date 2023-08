Nelle scorse ore il giornalista sportivo Andrea Bosco ha parlato a TMW Radio della Juventus e della possibile cessione di Nicolò Rovella alla Lazio, definendola un'operazione poco sensata e addossandone l'eventuale responsabilità a Massimiliano Allegri.

Dello stesso argomento e della possibile uscita anche di Luca Pellegrini ha detto la propria ai microfoni di Sky Sport anche Luca Marchetti.

Juventus, Bosco punge Allegri: "L'uscita di Rovella dimostra l'arroganza di Allegri nel non voler lavorare coi giovani"

Il giornalista sportivo Andrea Bosco è stato intervistato da TMW Radio e tra gli argomenti da lui trattati c'è stata la Juventus e la possibile uscita di Nicolò Rovella, giovane centrocampista tornato dal prestito al Monza che potrebbe presto andare alla Lazio.

"La Juventus non ha tantissime soluzioni, Rovella è l'unico regista che ha e cederlo è una macroscopica follia. Dimostra l'arroganza di Allegri, che non vuole lavorare sui giovani e preferisce gente pronta. Alla fine un centrocampista lo prenderanno". Bosco, restando in tema Juventus, ha poi lanciato un'altra frecciatina nei confronti di Allegri: "Lui vuole ad esempio Lukaku perché vuole giocare 1-9-1, palla lunga al belga e pedalare. E' assurdo": Bosco ha poi rintuzzato sul tema centrocampisti della Juventus, sottolineando come i bianconeri avrebbero una vera e propria emergenza nella mediana e che McKennie di conseguenza potrebbe tornare utile alla causa della "Vecchia Signora". Bosco si è concentrato poi sul discorso Bonucci, affermando come la Juventus avrebbe dovuto affrontarlo con più riguardo, visto soprattutto cosa ha rappresentato il difensore classe '87 per i colori bianconeri.

Infine Bosco ha concluso il suo intervento commentando il possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic, evidenziando come la Juventus nel caso in cui portasse a Torino il belga, andrebbe poi a risparmiare una somma complessiva di 80 milioni di euro anche grazie al decreto crescita.

Juventus, Marchetti: "Sarri vuole Pellegrini e con la Lazio i bianconeri stanno parlando anche di Rovella"

La Juventus starebbe trattando con la Lazio anche il profilo di Luca Pellegrini. Di questa operazione ha dunque parlato il giornalista sportivo Luca Marchetti che a Sky Sport ha dichiarato: "Pellegrini è un giocatore che Sarri vuole, sono state cambiate le cifre sul diritto di riscatto ma pensiamo che la situazione si possa risolvere".

Marchetti ha poi commentato anche le trattative che Juventus e Lazio starebbero portando avanti per Nicolò Rovella: "Nel frattempo Juventus e Lazio stanno parlando anche di Rovella, che piace molto alla Lazio. Viene valutato dalla Juve tra i 23 e i 24 milioni di euro, non è una trattativa semplice, è slegata dal discorso Pellegrini".

Un'ultimissima ora racconta ad ogni modo che Juventus e Lazio avrebbero raggiunto un accordo per le cessioni di Rovella e Pellegrini a titolo definitivo a fronte di 21 milioni di euro complessivi, 17 per il mediano e 4 per il terzino.