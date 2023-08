Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di TMW Radio del possibile scambio di mercato tra Juventus e Chelsea che vedrebbe Romelu Lukaku arrivare a Torino mentre Dusan Vlahovic partire per Londra. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche Xavier Jacobelli alla Domenica Sportiva Estate e Stefano Discreti a TMW Radio.

Juventus, De Paola: '0Non scambierei Vlahovic per Lukaku ma il vero problema dei bianconeri è Allegri'

Il giornalista sportivo Paolo De Paola è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e tra gli argomenti da lui trattati c'è stato spazio per la Juventus e per quello che potrebbe essere lo scambio di mercato che vedrebbe coinvolti Lukaku e Vlahovic.

"Io lo terrei a Torino, prendere Lukaku per cedere Vlahovic non lo farei ma è chiaro che il problema è Allegri" Cosi ha esordito De Paola che poi ha rintuzzato sull'argomento dicendo: "Il gioco della Juventus non permette a Vlahovic di esprimersi ad alti livelli. Il serbo non fa reparto da solo". De Paola ha poi parlato di quello che sta accadendo in casa Napoli con il possibile rinnovo contrattuale di Victor Osimhen, sottolineando come il club campano avrebbe la necessità di prolungare con l'attaccante per poi venderlo con più calma e soprattutto a cifre maggiorate rispetto ad ora.

Juve, Jacobelli: 'Sarebbe un errore madornale vendere Vlahovic ma la vera discriminante è il gioco mancante'

Della possibile cessione da parte della Juventus di Dusan Vlahovic ha detto la propria opinione anche Xavier Jacobelli.

"Fermo restando le necessità di bilancio, per me sarebbe un errore madornale vendere Vlahovic così come Chiesa che non deve essere assolutamente ceduto" cosi ha esordito Jacobelli ai microfoni della trasmissione Rai la Domenica Sportiva estate. Il giornalista, restando in tema Juventus, ha poi puntato il dito su un argomento piuttosto discusso in casa bianconera, la mancanza di gioco: "La vera discriminante della Juventus di Allegri dopo le recenti amarezze, è il gioco.

Chiunque arrivi o parta, il gioco della Juventus è stato assolutamente scadente e di qua deve ripartire la Juventus auspicabilmente con alcuni giocatori che sulla carta a mio avviso sono inamovibili".

Juventus, Discreti: 'Se dipendesse da me non farei lo scambio Lukaku-Vlahovic neanche sotto tortura'

Infine, anche il giornalista Stefano Discreti ha parlato ai microfoni di TMW Radio del possibile scambio tra Juventus e Chelsea che vedrebbe coinvolti Lukaku e Vlahovic: "Se dipendesse da me non farei lo scambio Lukaku-Vlahovic neanche sotto tortura.

Mi tengo Vlahovic tutta la vita, hai un attaccante di prospettiva su cui costruire il futuro. Lukaku è per impostare un gioco con un baricentro basso e uno lì davanti a tenere da solo il peso dell'attacco. La Juve ha problemi economici e sai che devi fare un'operazione del genere ok".