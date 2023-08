Nelle scorse gli ex calciatori Angelo Di Livio e Fulvio Collovati hanno parlato della Juventus, caldeggiando le indiscrezioni che vorrebbero il club bianconero intenzionato a cedere Dusan Vlahovic al Chelsea per arrivare a Romelu Lukaku.

Di Livio in controtendenza: 'Se i bianconeri vogliono tornare a vincere devono vendere Vlahovic e comprare Lukaku'

"Se vuoi tornare a vincere bisogna sacrificare Vlahovic per Lukaku", è questo il pensiero espresso dall'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio. Un concetto che va in controtendenza rispetto a quello manifestato nelle ultime settimane da una larga fetta del pubblico bianconero che non vorrebbe vedere ceduto un calciatore giovane e di prospettiva come il serbo per un trentenne come Lukaku.

Di Livio, nell'intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Calcio Totale ha poi parlato delle necessità che la Juventus avrebbe per tornare a vincere: "Che cosa manca alla Juve? Un difensore e un centrocampista".

Di Livio ha poi voluto commentare le cessioni dalla Juventus del mediano Nicolò Rovella e del terzino Luca Pellegrini, entrambi in direzione Lazio: "Rovella con Sarri farà una grandissima stagione e Pellegrini deve fare il salto di qualità perché ha tutto per essere un grandissimo esterno".

Juventus, Collovati: 'Cosa manca ai bianconeri per puntare lo scudetto? Lukaku'

Del possibile scambio tra Juventus e Chelsea che vedrebbe coinvolti i due attaccanti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku ha parlato anche l'ex calciatore Fulvio Collovati.

Quest'ultimo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Calcio Totale, ha detto: "Chiedetevi perché non ci sono state offerte per Vlahovic. Cosa manca alla Juve? Lukaku e poi può pure vincere lo scudetto, perché Lukaku ha avuto richieste da Arabia, Inter e Tottenham adesso. Ma c'è stata qualche squadra che si è mossa per Vlahovic?

Vi rispondo io: no e secondo me non rimarrà alla Juve e se tieni Allegri non va bene Vlahovic".

Collovati, restando in tema Juventus, si è poi domandato retoricamente le motivazioni per le quali il club bianconero starebbe cercando sul mercato un centrocampista.

De Bilde: 'Lukaku è in un vicolo cieco ed attualmente solo Allegri lo vuole'

Infine anche l'ex attaccante del Belgio Gilles De Bilde ha parlato a VTM2 di Lukaku e del suo eventuale approdo alla Juventus: "Sportivamente parlando, si trova in un vicolo cieco. Solo Massimiliano Allegri sembra volerlo ancora. Inoltre non ha gestito bene la cosa parlando con la Juventus tramite il suo avvocato alle spalle dell'Inter. Non si fa così. Al momento l'Arabia Saudita sembra essere la pista unica per Lukaku, ma gli piacerà?".