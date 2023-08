Secondo le ultime voci, la Juventus avrebbe chiesto a Massimiliano Allegri di competere per vincere lo scudetto: se il livornese dovesse fallire l'obiettivo ed essere protagonista di un'annata deludente, allora il club bianconero potrebbe sollevarlo dall'incarico un anno prima della scadenza del suo contratto e sostituirlo con Antonio Conte.

Juventus, Allegri alla prova del 9: la società gli avrebbe chiesto di vincere lo scudetto

La stagione della Juventus sta per iniziare e con l'assenza delle coppe ed una rosa che ad oggi non ha perso praticamente neanche un titolare, alla Continassa starebbe già circolando una parola che i bianconeri non ripetono più dal 2020, vale a dire scudetto.

L'ambiente sarebbe conscio delle potenzialità di una squadra che, senza penalizzazioni nell'annata precedente avrebbe insidiato i primi posti della graduatoria. Ecco perché i massimi dirigenti della Juventus si aspetterebbero una stagione da protagonisti, non solo dalla squadra ma anche dal settore tecnico. A Massimiliano Allegri, manager alla guida della formazione bianconera per il terzo anno consecutivo, sarebbe stato chiesto solo non di qualificarsi alla prossima Champions League, obiettivo che alla Continassa considererebbero obbligatorio, bensì di competere per il tricolore. Qualora però Allegri fosse protagonista di una stagione fallimentare sotto quest'aspetto, allora la Juventus potrebbe davvero cedere alle richieste di una larga fetta del pubblico bianconero, esonerando un allenatore che nel 2025 vedrebbe comunque il suo contratto scadere.

Chi potrebbe dunque sostituire Allegri nel caso in cui il livornese venisse sollevato dal suo incarico? il nome caldo resterebbe sempre lo stesso, quello di Antonio Conte.

Juventus, Conte sarebbe il favorito se le cose andassero male con Allegri

Antonio Conte ha vissuto le ultime stagioni da comprimario alla guida di una squadra, il Tottenham, che sotto la sua gestione è riuscita al massimo a qualificarsi alla Champions League dell'annata successiva.

Un obiettivo fin troppo magro e che ha portato nello scorso marzo alla separazione consensuale tra gli "Spurs" ed un manager ambizioso come il salentino. Conte, attualmente senza squadra, sarebbe dunque alla ricerca di un progetto che possa rilanciare la sua carriera e la Juventus potrebbe rappresentare l'ambiente ideale dove rinascere.

Il pugliese è uno degli idoli della tifoseria bianconera, in quanto capace di vincere con la Juventus sia nella sua carriera da calciatore sia nella sua prima avventura sulla panchina dei piemontesi. Inoltre, la sua volontà di tornare allenare in Italia potrebbe giocare un ruolo fondamentale per gestire una rosa che, visti i problemi economici, non potrebbe garantirgli dei grossi investimenti.