"Arriviamo da un'annata complicata, ma la cosa più importante è tornare ad avere entusiasmo. L'obiettivo deve essere quello di fare un gran campionato", sono queste le dichiarazioni di Manuel Locatelli in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista della Juventus ha aggiunto: "Il campionato e la Coppa Italia sono due obiettivi, quest'anno possiamo parlare di rinascita perché così deve essere".

Locatelli ha parlato della stagione della Juventus

Locatelli ha espresso l'ambizione di contribuire ulteriormente alla squadra, riconoscendo la sua responsabilità nei confronti della Juventus.

Riguardo all'assenza dalle competizioni europee, Locatelli ha manifestato una certa delusione per la mancata partecipazione alla Conference League. Tuttavia, ha enfatizzato la necessità di concentrarsi sulle sfide attuali, come il campionato nazionale e la Coppa Italia. Ha descritto la stagione in corso come un'opportunità di rinascita per la squadra.

L'aspirazione allo scudetto è presente, ma Locatelli ha riconosciuto anche l'importanza del ritorno in Champions League. Ha poi ammesso che sognare in grande è legittimo, inoltre ha lodato il compagno di squadra Federico Chiesa: "Lui è troppo importante per noi, ha strappi da vero campione, ma anche lui deve essere aiutato dalla squadra. È tornato a stare bene dopo l’infortunio, è uno dei nostri giocatori migliori e puntiamo tanto su di lui".

Locatelli ha condiviso il suo punto di vista sul ruolo di leader all'interno della squadra, riconoscendo l'importanza delle personalità forti e della leadership per il successo della Juventus. Ha in particolare espresso l'importanza di imparare dai giocatori più esperti per abbracciare i valori del club.

Ha espresso la speranza di contribuire con assist vincenti, ponendo sempre l'accento sulla vittoria complessiva.

Le parole di Locatelli riflettono un atteggiamento positivo e un impegno deciso verso il successo e la crescita della Juve nella nuova stagione.

Manuel Locatelli e il suo ruolo nella Juve e della nazionale italiana

Il centrocampista della Juventus ha spiegato di aver dato disponibilità a Massimiliano Allegri relativamente al ruolo da ricoprire in campo, sottolineando come sarà il tecnico a decidere.

In merito invece alla nazionale italiana ha dichiarato che negli ultimi mesi non è stato convocato con continuità da Roberto Mancini, ma uno dei suoi obiettivi è ritornare a far parte della rosa anche in previsione dell'Europeo previsto a giugno 2024.