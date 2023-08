Secondo le ultime di mercato Romelu Lukaku, dopo lo stallo fra la Juventus e il Chelsea, avrebbe deciso di cambiare obiettivo per il proprio futuro mettendo davanti a tutti la Roma di José Mourinho. L'indiscrezione che il club giallorosso sarebbe in trattativa con quello inglese per il classe '93 è stata riportata nelle scorse ore anche dall'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio.

Juventus, Lukaku avrebbe rifiutato i bianconeri: ora la Roma sarebbe in pole

La telenovela di calciomercato relativa a Romelu Lukaku starebbe prendendo una nuova puntata: ora il centravanti del Chelsea pare avere diverse possibilità di passare alla Roma di José Mourinho.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Telegraph, a cavallo tra la giornata di ieri e oggi Lukaku avrebbe cambiato idea per quanto concerne il suo futuro, rifiutando un eventuale passaggio nella Juve, a causa della situazione di stallo che si è creata con la società bianconera, che in questi mesi non ha fatto un'offerta decisiva per averlo.

Quindi giallorossi, che cercherebbero ancora un attaccante titolare da regalare a José Mourinho, avrebbero colto la palla al balzo. Secondo le indiscrezione di diversi organi di stampa infatti Ryan Friedkin, figlio del presidente Dan, accompagnato dal gm dei giallorossi Tiago Pinto, sarebbero diretti verso Londra dove li attenderebbero i dirigenti del Chelsea.

Le voci vorrebbero le due società pronte a chiudere per Lukaku o con la formula in prestito secco (la Roma andrebbe a pagare tutto l'ingaggio del centravanti belga) o con la formula del prestito oneroso, grazie alla quale il club inglese incasserebbe circa 10 milioni di euro, ma dovrebbe a sua volta partecipare al pagamento dello stipendio di Lukaku.

Lukaku verso la Roma, Di Marzio: 'Ryan Friedkin e Pinto tenteranno di ottenere l'ok definitivo'

L'indiscrezione che vorrebbe la Roma forte su Lukaku è stata confermata anche dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Adesso sì che i tifosi della Roma possono davvero sognare: sta iniziando il blitz della dirigenza giallorossa per Lukaku.

Il vicepresidente Ryan Friedkin e il DS Tiago Pinto stanno partendo dalla capitale con un volo privato per Londra, dove assisteranno al match tra i Blues e il Lutontown, per provare a chiudere con il Chelsea per l'attaccante belga, e per provare ad ottenere l'ok definitivo".