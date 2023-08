La Juventus è attesa da una stagione in cui dovrà riscattare le ultime due annate, campionati piuttosto deludenti in cui non sono arrivate significative vittorie con due finali, di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, perse, un Ottavo di Finale di Champions League e una semifinale di Europa League.

A giocarsi la riconferma è in primis il tecnico Massimiliano Allegri, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025: con l'arrivo di Cristiano Giuntoli come Ds un mese fa, si era molto parlato della possibilità che dopo un anno insieme l'ex dirigente azzurro avrebbe cercato di portare a Torino un nuovo allenatore che risponde al nome di Luciano Spalletti, fresco campione d'Italia proprio col Napoli che per 8 anni è stato anche di Giuntoli.

Adesso però che l'ex tecnico di Inter e Zenit è diventato commissario tecnico della nazionale italiana le cose potrebbero cambiare anche in ottica juventina, con Giuntoli che non avrebbe più a disposizione un 'jolly' da proporre per la panchina nel caso in cui anche quest'anno non dovessero arrivare i risultati sperati.

Allegri potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2024-2025

La recente nomina a nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha tolto dunque Luciano Spalletti dal mercato rinforzando in qualche modo e di riflesso anche la posizione di Allegri alla Juventus.

Diverse indiscrezioni di mercato davano per assodato un tentativo di Giuntoli a giugno prossimo di portare a Torino Luciano Spalletti, ipotesi rafforzata soprattutto dall'anno sabbatico che il tecnico toscano aveva dichiarato di volersi prendere.

L'allenatore campione d'Italia in carica ha però assunto il ruolo di CT della Nazionale subentrando a Roberto Mancini, facendo così cadere il mazzo e spegnendo sul nascere ogni possibile illazione sul futuro della panchina juventina.

Allegri non avrebbe accettato un'offerta dall'Arabia Saudita nelle ultime settimane

L'allenatore in carica coi bianconeri, Massimiliano Allegri, negli scorsi mesi ha anche rifiutato diverse proposte milionarie provenienti dall'Arabia Saudita pur di rimanere a Torino e vincere di nuovo con la Juventus, da qui la certezza di quanto il tecnico toscano si senta legato all'ambiente e si senta motivato nel voler riportare il club in alto.

Certo sarà un anno importante: lo sa Allegri, lo sa Giuntoli e lo sanno i calciatori, che domani daranno il via al loro campionato nella delicata trasferta di Udine.