La Juventus è attesa da giorni importanti fra calcio giocato e Calciomercato estivo. Domenica 20 agosto inizia il campionato ma c'è da lavorare anche sulle cessioni oltre che sul migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la società bianconera per raccogliere più minutaggio rispetto alla scorsa stagione è sicuramente Matias Soulé, uno dei giovani più interessanti cresciuti nella Primavera bianconera e successivamente nella Juventus Next Gen. L'argentino ha bisogno di giocare ed un'esperienza professionale in Serie A potrebbe essere molto utile per la sua crescita definitiva.

A parlare del futuro professionale del centrocampista argentino è stato di recente il giornalista sportivo Romeo Agresti su Twitter, che ha confermato un incontro a giorni fra gli agenti sportivi del giocatore e la società bianconera per decidere insieme quale è la migliore scelta per l'argentino.

Gli agenti sportivi di Soulé a breve dovrebbero incontrare la Juventus

"Nei prossimi giorni ci sarà un contatto tra la Juve e gli agenti sportivi di Soulé. La sensazione è che gli agenti premeranno per trovargli una collocazione altrove. Obiettivo: maggiore minutaggio". Queste le dichiarazioni di Romeo Agresti in un post pubblicato su Twitter. Il giornalista sportivo non ha parlato di eventuale partenza in prestito o a titolo definitivo.

Negli ultimi giorni Soulé è stato avvicinato al Sassuolo nella trattativa di mercato che potrebbe portare Domenico Berardi alla Juventus. Si parla infatti di un'offerta da 20 milioni di euro più il cartellino dell'argentino, valutato circa 10 milioni di euro. Difficile però che la Juventus lasci partire a titolo definitivo l'argentino, che può crescere molto e diventare un giocatore utile soprattutto per il futuro anche se la crescita recente di Kenan Yildiz potrebbe agevolare un'eventuale partenza di Soulé.

Si era parlato fino a qualche settimana fa di un interesse dall'Olanda per l'argentino, ma alla fine non sono arrivate offerte ufficiali. Si è parlato anche di una cessione a titolo definitivo di Samuel Iling-Junior ma l'inglese è apprezzato non solo da Massimiliano Allegri ma anche dal Football Director Cristiano Giuntoli, che potrebbero valutare una partenza dell'inglese in prestito e non a titolo definitivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni. Nonostante il mancato scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku di cui si era tanto parlato non è da scartare la possibilità che la punta bianconera lasci Torino e che il belga approdi nella società bianconera. Su Vlahovic ci sarebbe il Tottenham, alla ricerca di un sostituto di Harry Kane, trasferitosi al Bayern Monaco. Per Lukaku si parla di un intesa contrattuale fra il giocatore e la società bianconera.