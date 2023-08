Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio commentando quanto fatto dal direttore sportivo della Juventus Giuntoli sul mercato e dando il voto a tutte le big del campionato italiano di Serie A. La stessa cosa ha fatto anche il giornalista sportivo Daniele Garbo, intervistato a sua volta da TMW Radio.

Juve, Brambati: "Se Giuntoli avesse potuto avrebbe già mandato via Allegri. Voto al mercato dei bianconeri? 6.5'

"Giuntoli? Se avesse fatto quello che avrebbe voluto, Allegri sarebbe andato via in favore di un altro allenatore" cosi ha esordito parlando della Juventus Massimo Brambati, ex calciatore che è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio.

Brambati nel suo intervento, ha poi voluto dare i voti al Calciomercato di diversi club, partendo proprio dalla Juventus: "Alla Juve do 6,5 perché credo che Giuntoli abbia operato con una sola mano perché l'altra ce l'aveva legata. All'Inter do 6,5 tra come si è mossa per gli acquisti e come si è fatta prendere in giro da un giocatore come Lukaku. Milan do 8 perché credo che il fatto che non si parli più di Tonali dopo tre partite significa che c'è una grande mano di Pioli a cui faccio i complimenti". Brambati ha poi elogiato il Napoli, premiandolo con un 9 per essere riuscito a trattenere un calciatore richiesto sul mercato come Victor Osimhen. L'ex calciatore, restando in tema voti, ha dato alla Roma un 8 pieno, sottolineando come i giallorossi siano stati in grado di acquisire un elemento che sa fare la differenza in Serie A come Romelu Lukaku.

Brambati ha poi concluso il suo intervento bocciando la Lazio, dandogli un voto pari a 5.5 e evidenziando come il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito non abbia sostituito adeguatamente un calciatore dell'importanza di Milinkovic-Savic.

Juventus, Garbo: "Il mercato dei bianconeri è da 7 perché sono riusciti a tenere la coppia Vlahovic-Chiesa"

Anche il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dando i canonici voti di mercato alle maggiori squadre della Serie A. Garbo, iniziando con la Juventus ha detto dei bianconeri: "Juventus 7 perché è riuscita a tenere Vlahovic e Chiesa, è rimasta questa e gli acquisti sono quelli che sono rimasti".

Garbo ha poi continuato con Inter, Milan e Roma dicendo: "Al Milan darei 7,5, in prospettiva si è mossa bene. Inter 6,5, davanti è più debole e non sono d'accordo sia più forte. Roma 6,5 perché ha preso Lukaku, anche se dietro hanno qualche problema". Garbo ha poi concluso il suo intervento dando la sufficienza alla Lazio per aver ceduto Milinkovic-Savic ottimizzando le entrate economiche e dando un 8 pieno all'Atalanta.