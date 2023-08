La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo davvero interessante, soprattutto se si dovessero definire delle cessioni. C'è molto lavoro per la società bianconera, che fra cessioni in prestito e titolo definitivo potrebbe definire degli acquisti importanti sul finale del mercato estivo. Si sta parlando molto della possibile cessione di Filip Kostic ma non è l'unico giocatore di fascia sinistra della società bianconera che piace sul mercato. Ci si riferisce ad Andrea Cambiaso, giocatore ritornato a Torino in estate dopo il prestito al Bologna.

Massimiliano Allegri oramai considera titolare il giovane 23enne tanto da preferirlo a Filip Kostic e a Samuel Iling-Junior. Ottima la prestazione contro l'Udinese, meno contro il Bologna anche se la caratteristiche tecniche del giocatore sono ideali per il 3-5-2 di Allegri. Per questo nonostante piacerebbe a diverse società inglesi Cambiaso dovrebbe rimanere nella società bianconera, anche in caso di offerte importanti.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto la permanenza di Cambiaso alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri avrebbe chiesto la permanenza di Andrea Cambiaso nella Juventus consapevole del fatto che il terzino piaccia a diverse società inglesi.

Attualmente è un titolare nella società bianconera, con Kostic che contro il Bologna non è entrato neanche nel secondo tempo. Il tecnico sembra aver già definito le scelte per la fascia sinistra, con Cambiaso titolare e Samuel Iling-Junior prima alternativa al giocatore italiano. Per questo in caso di offerta da 20 milioni di euro il nazionale della Serbia potrebbe lasciare Torino.

La società bianconera valuta anche altre cessioni, una su tutte quella di Moise Kean. La punta italiana non è stata convocata per il match contro l'Udinese per un problema fisico, e non è stato schierato contro il Bologna. Un possibile segnale di mercato anche se attualmente non sono arrivate offerte vicine ai 40 milioni di euro, valutazione di mercato stabilita falla società bianconera per il giocatore.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus se dovesse partire Kostic potrebbe sostituirlo con un giocatore di qualità sulla fascia. Piace Luiz Henrique del Betis Siviglia, al posto di Kean invece potrebbe arrivare Alvaro Morata, valutato 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le altre cessioni si valutano anche quelle in prestito di giovani che in questa stagione non avrebbero garantito minutaggio nella squadra bianconera. Ci si riferisce a Fabio Miretti, che piace al Lecce, a Matias Soulé e Kaio Jorge, che potrebbero raggiungeref al Frosinone.