La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa considerando che attualmente ci sono più di 30 giocatori disponibili per Massimiliano Allegri. Si cercherà di venderne, a titolo definitivo o in prestito, almeno una decina, fra giovani e giocatori di esperienza. In quest'ultima categoria rientra Leonardo Bonucci, che nel match fra Juventus e Juventus Next Gen disputatosi all'Allianz Stadium di Torino giorno 9 agosto è rimasto in tribuna.

Il centrale difensivo è sul mercato, la società bianconera ha deciso di porlo fuori rosa ma attualmente non sarebbero arrivate offerte per lui.

A parlare di Bonucci di recente è stato anche il giornalista sportivo Graziano Campi dichiarando sul suo account ufficiale Twitter che per lui esisterebbe anche un'ipotesi rinnovo.

Il giornalista sportivo Campi ha parlato di Bonucci

'Sbriciando (per altri motivi) nella semestrale Juventus, ho scoperto che per Bonucci esiste la possibilità di rinnovare il contratto. Con tanto di bonus al verificarsi di questa condizione'. Questo il post su Twitter di Graziano Campi. Il giornalista sportivo non ha approfondito l'argomento ma appare lecito pensare come si tratti di presenze e minuti giocati.

Il giocatore di recente è stato avvicinato alla Lazio ma il problema di fondo rimane l'ingaggio, circa 6 milioni di euro a stagione.

Fra i motivi che avrebbero portato la società bianconera a decidere di non puntare più si di lui ci sarebbe proprio l'elevato stipendio: Bonucci vuole ad ogni modo partecipare all'Europeo con la nazionale italiana ma senza giocare difficilmente sarà convocato da Roberto Mancini. Il suo agente ha dichiarato che se non arriveranno offerte all'altezza resterà in bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe operare diverse cessioni nel settore difensivo. A tal riguardo oltre a Bonucci potrebbero partire Koni De Winter, Luca Pellegrini che potrebbe finire in prestito di due anni con obbligo di riscatto alla Lazio e Alex Sandro, anche se difficilmente il brasiliano lascerà la società bianconera considerando la fiducia di Allegri nei suoi riguardi e il fatto che può essere schierato sia da terzo di difesa che da terzino largo a sinistra.

Nel caso dovesse uscire un difensore, il primo obiettivo per rimpiazzarlo sarebbe Lenglet del Barcelona, ormai finito ai margini nella società catalana: il costo del suo cartellino si aggira sui 10 milioni di euro in totale.