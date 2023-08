Da alcuni giorni sui media sportivi si parla del possibile interesse della Juventus per Domenico Berardi. Sulla vicenda nelle scorse ore è intervenuto l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha spiegato alla Gazzetta dello sport: “Adesso il Sassuolo toglie Berardi dal mercato".

Il dirigente del Sassuolo ha poi parlato dei contatti che ci sono stati con i bianconeri: “C’era un principio di trattativa, la Juve aveva mostrato interesse per il nostro giocatore”. Adesso, il Sassuolo sembra intenzionato a trattenere Berardi ma mancano ancora molti giorni alla chiusura del mercato e non si possono escludere sorprese.

Deadline scaduta

Nella lunga intervista alla Gazzetta dello sport, Giovanni Carnevali ha rivelato di aver fissato una deadline per la partenza di Domenico Berardi, fissata per il 17 agosto e che quindi adesso non si potrebbe andare più avanti con i dialoghi di mercato per il giocatore classe '94.

Infatti, l’ad neroverde ha spiegato di aver già comunicato alla Juventus e a Berardi che il tempo per trattare è scaduto: “"Il Sassuolo aveva indicato una data precisa entro la quale bisognava chiudere: il 17 agosto. Perché quel giorno scadeva la nostra possibilità di acquistare il sostituto di Berardi. A Giuntoli e ai procuratori di Domenico ho detto io in modo chiaro che non avremmo potuto superare quella data.

Ma Giuntoli non si è più fatto sentire. In pratica, non mi è arrivata nessuna proposta ufficiale della Juve. Per carità, capisco che possano aver fatto altre valutazioni e non voglio assolutamente entrare nel merito delle loro operazioni di mercato. Adesso il Sassuolo toglie Berardi dal mercato".

Infine, Carnevali ha rivelato che se Giuntoli dovesse richiamarlo rispondere di no a un’eventuale offerta per il giocatore classe 94: “Noi abbiamo accettato che Berardi avesse trovato un accordo con la Juve e da dieci giorni Domenico si allena a parte perché destinato alla cessione”.

La Juventus potrebbe tornare alla carica per Berardi

Il Sassuolo tramite il suo amministratore delegato ha quindi chiuso la porta alla Juventus per Domenico Berardi. Ma la volontà del calciatore alla fine potrebbe risultare decisiva. Di questo ha parlato anche il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullá: “Berardi? Potrebbe non presentarsi agli allenamenti e alle partite”.

Il giornalista ha poi sottolineato: “La Juve non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, ora deve farlo, entro lunedì o martedì (21 e 22 agosto). Finora solo dialoghi informali”.