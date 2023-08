Nelle scorse ore il giornalista Umberto Chiarello ha scritto un post su Twitter dedicato alla Juventus e al mercato in entrata fatto finora dal neo direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli.

La società piemontese, intanto, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe effettivamente chiudere questa sessione estiva di trasferimenti senza ulteriori colpi in entrata, a meno di alcune cessioni negli ultimi giorni di trattative.

Juventus, Chiarello ironico: 'Ma Giuntoli che l'hanno preso a fare? Non doveva riportare i bianconeri ai vecchi fasti?'

Il giornalista Umberto Chiarello ha dedicato un pensiero sul proprio profilo Twitter alla Juventus e nello specifico al neo direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli: "Scusate, una domanda: ma Giuntoli alla Juventus che è andato a fare, se neanche Lukaku arriva?

", ha detto ironicamente, rintuzzando poi: "Ma non doveva essere il fuoriclasse del mercato liberato dal despota finalmente libero di agire? Quello che avrebbe rivoltato la Juve come un calzino e riportata subito ai fasti di una volta? O forse si è reso conto che a Napoli poteva spendere ed a Torino no?".

Chiarello ha poi sottolineato come la Juventus abbia preso Weah prima dell'approdo di Giuntoli alla Continassa e abbia confermato un calciatore già di proprietà dei bianconeri come Andrea Cambiaso. Il giornalista ha poi concluso il suo messaggio, auspicando una mossa da parte di Giuntoli prima della conclusione del mercato che avverrà il 1° settembre.

Juve, i bianconeri potrebbero chiudere il mercato senza botti

La Juventus, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe effettivamente concludere il Calciomercato senza particolari colpi

I bianconeri infatti avrebbero in pugno Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid che sarebbe disposto a tornare per la terza volta alla Continassa, ma per averlo dovrebbero prima vendere Moise Kean, bomber italiano che piacerebbe in Premier League al Fulham e in Spagna, dove il Siviglia avrebbe chiesto informazioni su di lui.

Discorso simile varrebbe per Emil Holm: il terzino destro svedese dello Spezia piacerebbe da mesi, ma i bianconeri dovrebbero prima cedere uno tra Filip Kostic, attenzionato da diversi club in Premier League e in Bundesliga o Iling-Junior, giovane esterno sul quale avrebbe posato lo sguardo l'Atalanta di Giampiero Gasperini.

Più complicata ancora per la Juventus resterebbe l'ipotesi Domenico Berardi, esterno del Sassuolo per il quale il ds Giovanni Carnevali chiederebbe una cifra secca di 30 milioni di euro, oltre ad averlo di fatto tolto dal mercato da ormai una settimana.