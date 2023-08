La Juventus starebbe continuando a cercare un centrocampista sul mercato. Sembra che sia tornato di moda il nome di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Oltre al 29enne argentino, il club bianconero starebbe valutando anche altre opzioni.

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha riportato che il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, starebbe seguendo Habib Diarra, centrocampista 19enne dello Strasburgo valutato circa 20 milioni di euro.

Juventus, possibile sfida di mercato con la Lazio per De Paul

La trattativa fra Juventus e Monaco per Denis Zakaria sarebbe in dirittura d'arrivo.

La cessione del centrocampista svizzero permetterebbe ai bianconeri di incassare quei 20 milioni di euro utili da reinvestire per lanciare l'assalto a Rodrigo De Paul.

Il trequartista argentino, attualmente in forza all'Atletico Madrid, piace da tempo alla Juventus. Il club spagnolo sarebbe disposto a lasciarlo partire se dovesse arrivare un'offerta compresa tra i 30-35 milioni di euro.

Su De Paul ci sarebbe anche l'interesse della Lazio, con Maurizio Sarri che avrebbe chiesto a Claudio Lotito un calciatore che sappia interpretare più ruoli in mezzo al campo e sulla trequarti.

Per questo motivo, la Juventus starebbe monitorando anche altri profili per il centrocampo come quello di Habib Diarra.

Di Marzio: 'La Juventus ci prova per Habib Diarra'

La Juventus nei prossimi giorni di mercato potrebbe virare su Diarra dello Strasburgo. L'indiscrezione è stata lanciata da Gianluca Di Marzio che, sul suo sito ufficiale, ha scritto: "La Juventus ci prova per Habib Diarra. L'interesse del club bianconero per il centrocampista dello Strasburgo è forte: nelle scorse ore ci sono stati contatti per esplorare le condizioni di un possibile affare.

Dopo aver chiuso le cessioni di Zakaria al Monaco e Rovella alla Lazio, la Juve ora può puntare il classe 2004 francese".

Di Marzio ha anche sottolineato come Diarra abbia palesato la sua volontà di lasciare lo Strasburgo per andare in un club che punti a vincere e ad ottenere la qualificazione alle coppe europee.

Secondo Di Marzio, lo Strasburgo avrebbe già rifiutato alcune offerte per Diarra, tra cui una da 10 milioni di euro del Lens ed una da 14 milioni del Wolfsburg perché ne chiederebbe circa 20 per lasciare andare il centrocampista francese.

Di Marzio ha poi concluso il suo intervento evidenziano come la Juventus, tramite il direttore sportivo Giuntoli, sia intenzionata a provare ad accelerare la trattativa nei prossimi giorni.